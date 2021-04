En Ciudad Juárez, una mujer denunció a unos tatuadores por el mal trabajo que realizaron en las cejas de su madre

Por medio de su cuenta de Facebook, una mujer llamada Teresita Cruz denunció a unos tatuadores por el mal trabajo que realizaron en las cejas de su madre. Este hecho ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

“Trucha con estos marranos… si no saben hacer su trabajo, ¿para qué lo hacen? Dicen ser profesionales y miren lo que hicieron, y todavía le dicen que fue culpa de ella y que no le regresarán su dinero“, escribió Teresita en su cuenta de Facebook.

Tatuaje en cejas @teresitacruz / Facebook

En las imágenes se ve a la madre de Teresita con las cejas mal delineadas, asimétricas y sin un rellenado completo.

Cuando la mujer reclamó a las tatuadores Bianca Soto y Fernando Espinoza, ellas le comentaron que el resultado se debía a que “su piel estaba maltratada y no agarró la tinta”. Sin embargo, la madre de Teresita comentó que de haber tenido mal su piel, no hubiera ido a hacerse ese tratamiento.

A pesar del reclamo, el centro de tatuajes se negó a devolver el dinero

El caso se hizo viral en redes sociales, donde varios usuarios mostraron su apoyo a Teresita y a su madre. A pesar del reclamo, el centro de tatuajes se negó a devolver el dinero. En Facebook los usuarios le pidieron a Teresita que diera los datos del lugar donde trabajan las tatuadoras.

“Y no podrá reclamar en la Profeco??? Mugre gente abusona neta como si cobrarán muy barato”, “Eso no es de profesionales y tampoco de una piel delicada, esto es de personas no profesionales e irresponsable, una demanda”, “Que digan que negocio es para no ir”, fueron algunos de los comentarios.