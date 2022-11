Una usuaria hizo el coraje de su vida durante un viaje en metro al no dejarla bajar en la estación del metro de la CDMX. La mujer gritó desesperada “¡Dejen bajar!”, y se viralizó en TikTok.

A través de TikTok la usuaria @iam_katt_ grabó un momento chistoso cuando una usuaria intentó bajar en una estación del metro.

Un tumulto de gente intentaba entrar al metro, pero no notaron que una mujer quería salir. A lo que en la desesperación la mujer gritó y cuando la dejaron pasar dijo “Gracias. Buen día”.

La amabilidad de la mujer ha tenido gran relevancia en TikTok y además, en el metro se habría vivido un momento “México Mágico”.

Video de TikTok (Tomada de video/iam_katt_)

¿Qué dicen los usuarios del metro sobre la mujer de TikTok?

No hay duda que los usuarios del metro de CDMX se han sentido identificados con la mujer, pues a muchos nos ha tocado vivir algo similar.

Ese típico momento en que uno intenta bajar del metro, pero siempre hay alguien que empuja para dentro.

Así lo viven más de 4.6 millones de viajeros que se transportan en el metro de la CDMX y que sufren este tipo de situaciones a diario.

“Es que en el momento si te entra cañón el pánico de que no te dejen bajar jajaja”, “A mi como me encabrona que se quieren bajar pero no se anticipan y empujan a todo mundo”.

Video de TikTok (Tomada de video)

Por otro lado hay usuarios de TikTok, quienes han destacado la buena educación de la mujer y han expresado diversos comentarios de apoyo en los comentarios.

“Antes q nada buenos días porque es una damita”, “Ante todo la educación”, “Educación ante todo”, “Ante todo la amabilidad”, “Educación y modales perfectos”.

Video de TikTok (Tomada de video)

No hay duda que los que vivimos a diario estas situaciones en el metro y no nos dejan bajar, ahora ya sabemos como pedir amablemente permiso para bajar.

El video de TikTok ha alcanzado más de 11.9 millones de visualizaciones y más de 1.6 millones de visualizaciones de Me gusta y más de 4 mil comentarios.