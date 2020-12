La mascarilla con forma de escroto comenzó como una broma pero ahora ha agotado existencias

Los cubrebocas con forma de escroto de la empresa Billy's BallBags han tenido tanta popularidad que los usuarios de Internet agotaron su primera hornada rápidamente. ¿El responsable de la creación? un diseñador de prótesis que jamás pensó que las fotos de sus productos se hicieran tan virales.

El joven las imaginó y dibujó como parte de una broma para la despedida de soltero de un amigo, pero posteriormente se dio cuenta de que los cubrebocas con forma de escroto tenían tanto potencial que pidió a Billy's BallBags su fabricación masiva.

Y es que dicha compañía (el escroto de Billy) está dedicada a la venta de todo tipo de productos relacionados con los genitales masculinos : llaveros y juguetes con forma de escroto o pene, así que este nuevo cubrebocas les quedaba como anillo al dedo, además de que las mascarillas se han convertido en un elemento de seguridad indispensable de todos los días.

Como tal, el creador también buscó la manera de hacer de su broma un complemento con altos números de ventas gracias a que el cubrebocas luce muy realista, lo que también ha provocado horror entre algunos internautas que sólo han conseguido aumentar su popularidad.

Cubrebocas de escroto Billy's BallBags

Cubrebocas de escroto no protege contra el Covid-19

Pero ojo, desde la página explican que no son un producto médico y tampoco transpirables; por lo tanto, no protegen del coronavirus: "El aire puede entrar y salir por los lados de la máscara, pero no recomendaría usarla durante períodos prolongados . ¡Es un producto de broma para divertirse y echar unas risas!", se lee en la página

Pero si aún así estás interesado en adquirir uno, su precio es de 33 euros ( 800 pesos mexicanos) en Amazon debido a que está hecha de silicona. Según cuenta el diseñador, su experiencia en maquillaje y prótesis le permitieron lograr un cubrebocas con apariencia muy real a un escroto, así que funciona para pasar "un momento muy agradable".