La ropa interior de HercLeón está hecha de un tejido que elimina las bacterias, por lo que no huele mal

HercLeón, una compañía de Minnesota, en Estados Unidos, creó un nuevo tipo de ropa interior que puedes usar durante meses sin necesidad de lavarla. Así lo anuncia en un video, donde califica a sus prendas como "la ropa interior más limpia del mundo ".

Las vestuduras Kribi no adquiere mal olor debido a que destruye las bacterias y así se mantiene siempre limpia durante días, semanas e incluso meses sin necesidad de lavarla. Pero no sólo se trata de ropa interior, pues también fabrican camisetas, calcetines, sábanas autolimpiables y cubrebocas.

Kribi, la ropa interior de HercLeón que no se lava

Kribi es la marca de ropa interior de la empresa estadounidense HercLeón que no se lava gracias a su tejido que combate las bacterias, por lo que tampoco adquiere mal olor. Está hecha de una mezcla de fibras de bambú, eucalipto, madera de haya y cobre antiinfeccioso y antibacteriano.

"Kribi destruye todas las bacterias, pero recomendamos dejarla ventilar durante unas horas después de un día de uso y cuando la recojas al día siguiente, olerá tan frescas como la ropa interior sin usar" Representantes de HercLéon.

Así que aunque no es inmune al mal olor, sí consigue que no perduren en la prenda, contrario a lo que sí ocurre en el algodón o el poliéster. Hasta el momento HercLeón ha conseguido vender hasta 130 mil euros ( 3 millones 281 mil 567 pesos mexicanos) en ropa interior que no se lava.

Cubrebocas de HercLeón HercLeón

La idea surgió del fundador de HercLeón, Wenceslaus Muenyi, a quien se le ocurrió durante uno de sus viajes al ver que la ropa que había metido en la maleta no le fue suficiente porque comenzaba a oler mal tras un sólo uso. Y es que seguro que llevaba muy poco ropa interior.