Coronavirus: Difunden efectivo método para lavarse las manos cantando a Selena

Cantar tu canción favorita te ayudaría a lavarte las manos correctamente.

Sabemos que la posibilidad de adquirir coronavirus parece cada vez más cercana, pero realmente aún no hay mucho de qué preocuparse y, lo mejor en todo caso es mantener la calma; además, recuerda que en nuestro país sólo se han confirmado 11 casos.

Sin embargo, nunca esta de mas toma precauciones, por eso traemos el tip de los expertos que no te puede faltar en el día a día: lávate las manos durante 20 segundos, varias veces al día.

Quizá te estás preguntando cómo harás para medir el tiempo mientras te concentras en lavar tus manos cuidadosamente y procurando que cada rinconcito quede limpio, la respuesta es simple: ¡CANTANDO!

Como siempre sucede en los momentos de crisis, la creatividad se ha apoderado de la gente en redes sociales ante el COVID-19, y esta vez se les ocurrió asociar el simple acto de lavarse las manos con los coros de canciones super pegajosas que todo el mundo se sabe… sí, de esas que una vez que la escucha o la cantas, tardas horas o días en poder sacártela de la cabeza.

Hasta el momento, con las instrucciones para tener un aseo óptimo, se han compartido los estribillos de Oops! I did it again y Baby One More Time de Britney Spears, I Want It That Way, de Backstreet Boys, y para los que les sale mejor cantar en español, Si una vez, de Selena.

Ahora que si ninguna de los temas anteriores son de tu entero agrado, no te preocupes, la mayoría de las canciones tienen coros de entre 18 y 25 segundos y más o menos el mismo número de líneas, así que sólo elige la canción que más te guste y cronometra el coro para que veas si te funciona.

Lo más importante de todo esto es que te laves las manos continuamente y evites tocarte la cara.