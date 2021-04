La ganadora de Miss Sri Lanka denunció graves daños físicos y emocionales después de que le arrebataran la corona

Un concurso de belleza terminó en desgracia luego de que le quitaran la corona a la ganadora, únicamente por estar divorciada. El hecho se registró durante la etapa final de Miss Sri Lanka 2021, competencia nacional en Sri Lanka para elegir a la embajadora de Miss Universo.

Un video que ya es viral en redes sociales muestra el momento en que la Miss World 2020, Caroline Jurie, le quita la corona a Pushpika De Silva de forma violenta y exhibiéndola delante de todo el público: "Hay una norma que dice que tienes que estar casada, y no divorciada, por lo que la corona va para la primera finalista", dice.

Miss Sri Lanka 2021 denuncia graves daños

Miss Sri Lanka 2021, Pushpika De Silva, denunció tras la desposesión de la corona que le fue arrebatada por ser divorciada, los graves daños físicos y emocionales a los que fue sometida por su predecesora Caroline Jurie, el pasado domingo 4 de abril al también correrla de la tarima.

"La corona ya era muy pesada y cuando me la pusieron en la cabeza me dolió. Fue como si me hubiese golpeado con ella. Luego me la arrancó de la cabeza" Pushpika De Silva, Miss Sri Lanka 2021.

Asimismo, dijo tener la presión alta y la recomendación de un médico para que repose, aunque aseguró que ya ha presentado una denuncia policial por la agresión. Por otra parte, la mujer fue coronada nuevamente como Miss Sri Lanka 2021 luego de que los organizadores rectificaran la decisión.

Además del disgusto y la discriminación que sufrió, Pushpika De Silva se desmayó a causa de las heridas que sufrió durante el incidente. En tanto, el representante de la franquicia del concurso de belleza en el país, Chandimal Jayasinghe, se refirió al evento como una escena desagradable para Sri Lanka.