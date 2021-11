‘Cerillito’ le paga deuda de mil 500 pesos con pura morralla; estuvo ahorrando durante ocho meses para pagar el total de su deuda.

El pago del cerillito conmovió hasta las lagrimas a la prestamista Lupita Santos quien publicó la historia en su cuenta de Facebook para expresar su admiración hacia su deudor.

“Dicen que cuando hagas algo con tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda ... Pero esto es de admirarse”

En redes sociales la historia de un cerillito y la dueña de la estética ‘Mechas Lupita Santos’ se esta haciendo viral pues a pesar del tiempo la persona de bajos recursos pagó su deuda.

De acuerdo con la publicación de la estilista Lupita Santos, hace ocho meses le prestó mil 500 pesos a un cerillito y este le pagó con pura morralla.

Y es que el cerillito estuvo ahorrando durante los ocho meses para lograr completa la suma total que la mujer le había prestado sin segundas intenciones.

“Hace hoy 8 meses que una persona me pidió ,1 500 pesos prestados, esa persona es de bajos recursos y ahora trabaja de cerillito para que entiendan, y me dijo préstame ,1 500 te los pago en 8 meses.”

Pues cabe mencionar desde el principio la estilista aseguró le prestó el dinero al cerillito porque se veía sincero; sin embargo, no esperaba se lo devolviera.

“Me gustó su sinceridad, y hoy ya no me acordaba y vino muy temprano y me pagó los 1 500 así con puras moneditas.”

Lupita Santos