El video del usuario de TikTok ‘eduardomarquez5298′ se puede observar a un custodio de valores que, mientras estaba guardando los valores dentro de la camioneta, supuestamente habría robado una bolsa de dinero detrás de su chaleco antibalas

El video al sonido de la canción del ‘El Ratón’, del Komander, va a acompañado de un texto que dice “Cuando estás en el jale y ya es semana santa”.

El video de ‘eduardomarquez5298′, se ha viralizado en TikTok y actualmente cuenta con 22 mil 700 Me gusta y cuenta con 719 mil 300 vistas. También el video donde se observa al custodio “robando”, tiene un hashtag #humor para señalar que lo que se ve ahí se trata de algo irónico.

Los custodios de la camioneta de valores ya sacaron para el viaje de Acapulco, con su viaje todo incluido.

Sin embargo, quizás este acto de ponerse el dinero en el chaleco podría no tratarse de un supuesto “robo”. Diversos usuarios han señalado que los custodios de la camioneta de valores no se metieron el dinero en los chalecos para robar, sino para sobrevivir.

“Fuera de broma el papá de mi amiga trabajaba en eso y nos platicaba que cuando el dinero no cabe se lo meten en la camisa y aparte los proteje. Lourdes palacios, usuaria de TikTok

¿Por qué los custodios se metieron el dinero?

Este acto de meterse o embolsarse dinero se realizaría para no dejar bolar pequeñas cantidades en el aire y también les serviría como protección para tener las manos libres durante un un asalto.

De acuerdo con el sitio web ‘economipedia.com’, hay ciertas responsabilidades financieras y profesionales que deben seguir los custodios de las camionetas de valores, entre los que destacan:

“Seguridad y garantía : Los custodios ofrecen tranquilidad y seguridad a los inversores al proteger y mantener sus carteras y activos financieros”

"Información: La correcta custodia y el mantenimiento de una cartera de títulos exige un alto nivel de transparencia informativa, así como una gran fluidez comunicativa con el propietario o cliente."

De esta forma sabemos que no existe manera de que el personal de la camioneta de valores no se pueda embolsar dinero tan fácil, pues no hay manera en que esa cantidad de valores no sea contada al llegar a su destino. Todo está contabilizado.

Por otro lado la camioneta de valores estaría asegurada y todo el dinero se cuenta hasta cada billete o moneda y no puede perderse sin razón alguna.

De acuerdo con información de ‘fondoscostarica.com’, los custodios de valores se encargan de reducir el riego del manejo físico de los valores (dinero) y de esta forma permiten agilizar las operaciones en el mercado secundario a fin de facilitar su liquidación.