Para que no haya accidentes, aeropuerto de Japón instala baño para perros

El Aeropuerto Internacional de Osaka, en Japón, instaló un baño para perros, el cual tiene como objetivo que las mascotas hagan sus necesidades antes de subir a uno de los vuelos comerciales, evitando que ensucien las aeronaves.

Baño para perros REUTERS/Kansai Airports

El lugar se encuentra a las afueras del aeropuerto; es una zona de tamaño medio cercada, cuenta con un poste para orinar (que se limpia sólo), cuencos con agua, piso de tierra y piedra, así como una mini ducha para atender a los animales.

Aunque no se menciona, todo indica que está pensada principalmente para perros de tamaño pequeño y mediano, que son los que abundan en el país asiático, además de ser los que más se prestan a viajar con sus dueños debido a que son fáciles de transportar.

Las mascotas viajeras son un problema para dueños y aerolíneas

El que se haya instalado un baño para perros en el Aeropuerto Internacional de Osaka responde a una necesidad que se ha vuelto primordial para los viajeros: el atender a las mascotas que acompañan a sus dueños.

Desde hace unos años, el número de personas que viajan con sus mascotas, sean perros o gatos, ha aumentado considerablemente, lo que se vuelve un problema para todos los involucrados; desde el dueño y el animal, hasta los aeropuertos y aerolíneas.

El viajar con una mascota involucra un gran riesgo; si se trata de un perro grande, este viaja junto con el equipaje, por lo que debe de estar en una jaula y sedado, por ende no se podrá atender al mismo durante el tiempo que dure el vuelo.

Si es uno pequeño, este puede ir con su dueño; no obstante, hay aerolíneas que los ven como equipaje, por lo que piden a la gente que no los tenga con ellos en sus piernas o asiento. A esto hay que sumar que no se sabe cómo responderá un animal a estar en una máquina como lo es un avión.

Con información de Reuters.