Finge tener Covid-19 y toser sobre alimentos; la arrestan por terrorismo

Por toser y escupir sobre productos, la mujer hizo que se perdieran más de 800 mil pesos de alimentos.

La policía de Pensilvania, Estados Unidos, arrestó el pasado jueves, a una mujer que fue acusada de terrorismo tras haber fingido estar infectada de coronavirus en un supermercado local, con la intención de causar alarma entre los compradores.

La mujer identificada como Margeret Cirko, de 35 años, habría entrado al establecimiento y tras exclamar que tenía Covid-19, comenzó a toser sobre los productos exhibidos en estantes. Los empleados trataron de sacarla del lugar, pero ella se resistió.

La acusada continuó caminando por los pasillos y volvió a toser en productos frescos como pan, verduras, fruta y carne; posteriormente, tomó un paquete de 12 cervezas y trató de robárselo al salir de la tienda, pero no lo consiguió, informa Daily Mail.

A consecuencia de lo ocurrido, los dueños de la tienda tuvieron que tomar medidas extremas y deshacerse de cientos de productos valuados en casi 850 mil pesos (35 mil dólares). Aunque se cree que la detenida no tiene coronavirus, los empresarios no tuvieron más opción que tirar la mercancía para no arriesgar a sus clientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo y al día siguiente, se consiguió la detención. Tras estar a disposición de las autoridades, la infractora fue llevada a un centro especializado en salud mental donde le realizan pruebas a fin de descartar algún tipo de trastorno que propiciara su comportamiento.

Sobre la situación, Joe Fasula, dueño de la tienda, dijo lamentar demasiado la pérdida de alimentos, sobre todo en el contexto actual en el que algunos establecimientos tienen escases de algunas cosas.