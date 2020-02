Aislado por riesgo de coronavirus corre 50 km dentro de su departamento

El hombre estaba desesperado por no poder salir a correr, pero encontró una solución al problema.

El coronavirus que brotó en Wuhan, China, ha provocado la muerte de más de mil 100 personas y se han reportado alrededor de 45 mil contagios, pero estas no son las únicas consecuencias de la epidemia; por precaución se han cancelado eventos, la gente ha abandonado a sus mascotas por miedo, y hay miles de personas que encerradas en su casa desde hace semanas.

Por esta última situación está pasando Pan Shancu, un maratonista residente de Hangzhou, Zhejiang, que está aislado en cuarentena en su propia casa desde hace dos semanas, cuando se confirmaron los primeros casos en su localidad. Según contó en redes sociales, el entusiasta del deporte no pudo quedarse quieto más tiempo y se puso a correr dentro de su departamento hasta que acumuló 50 kilómetros.

Shancu relató que un día, simplemente no pudo soportar más la inactividad a la que se vio obligado en permanecer debido que no puede salir de casa por el riesgo a contagiase de coronavirus. Entonces, comenzó a correr alrededor de los muebles más grandes de su hogar; no tenía un objetivo fijo, pero lo que logró es impresionante.

La vuelta entre la mesa del comedor y el sillón tiene alrededor de 8 metros y tras dar 6 mil 250, había acumulado 50 mil metros, o sea, 50 kilómetros. Un maratón tiene 42.195 kilómetros.

Shancu detalló que tardó exactamente cuatro horas, 48 minutos y 44 segundos en completar la hazaña que lo hizo “sudar como nunca”. Este hombre es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. ¿Tú qué esperas para cumplir tu propósito de correr 5 kilómetros ante de que acabe 2020?

