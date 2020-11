Lo castigan por llevar falda a la escuela; miles le apoyan en redes

Los jóvenes que se pusieron falda han exigido se ponga fin a actitudes machistas como la de adjudicar género a las prendas de ropa

Un adolescente denunció a través de redes sociales que fue castigado por ir a la escuela con falda, acto con el que dijo, buscaba mostrar su compromiso con el feminismo.

Su publicación se viralizó rápidamente, originando un movimiento reivindicativo que impulsó a miles de jóvenes a acudir con la misma prenda a sus centros de estudio, exigiendo que se ponga fin a actitudes machistas como la de adjudicar género a las prendas de ropa.

Todo comenzó el pasado 27 de octubre en España. Mikel Gomez contó a través de un video en su cuenta de TikTok que al enterarse de que en diversos países del mundo los hombres están usando falda para apoyar al movimiento feminista, decidió hacer lo mismo.

“Vi este movimiento femenista en el que los tíos estaban llevando falda en otros países y dije ‘pues vamos, un plus’. Así que era una movimiento feminista y una cosa que a mí me apetecía” Mikel Gomez

Como ya se lo esperaba, Mikel señaló que muchos se le quedaban viendo con desaprobación y hablaban mal de él, situaciones a las que decidió restarle importancia.

La sorpresa vino cuando su profesor de matemáticas decidió interrumpir la clase para llevarlo a ver al psicólogo y cuestionarle insistentemente si siente alguna confusión con su género . Él le respondió:

"No me pongo ningún género, y si me tengo que poner, soy un tío”

Mikel Gomez

El joven se mostró muy indignado porque lo obligaron a quitarse la falda y ponerse un pantalón , instrucción que, a pesar de hacer frío, no le dieron a otras compañeras que usaban la misma prenda.

A poco de su publicación, el video se viralizó en TikTok y sumó miles de comentarios en apoyo.

Pero las cosas no quedaron ahí. La ola de respaldo a Mikel se hizo tan grande con el paso de los días que un usuario de Twitter hizo una propuesta:

"Os comento: Un chaval llamado Mikel decidió llevar un día falda al instituto, aunq recibió insultos de neandertales, lo peor esq fue llevado al psicólogo del colegio.

A raíz de esto se pide que mañana día 4 de noviembre, sin importar ti género, lleves falda al instituto" @tu_pto_rojofav



La iniciativa fue tan bien recibida que el mencionado día TikTok se llenó de vídeos y fotos en los que aparecen jóvenes de escuelas de toda España acudiendo a tomar clases con falda.