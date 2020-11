No puede visitarla, pero su amor lo condujo a llevarle serenata a su esposa

En Twitter comienza a circular un video que muestra el momento en que Stefano Bozzini, un abuelo residente de Italia, lleva serenata a su esposa, Carla Sacchi, hospitalizada por coronavirus.

El hecho se produjo el pasado 11 de noviembre en las inmediaciones del hospital ubicado en el municipio de Castel San Giovanni, Emilia Romaña, que atiende a pacientes con Covid-19, mientras la esposa escuchaba y algunas enfermeras miraban por la ventana.

El arma de cupido: un acordeón , el mismo que el abuelito ha tocado a largo de su vida para que Carla reconociera el sonido y se diera cuenta del enorme gesto de amor. No pasó mucho tiempo para que cobrara fuerzas y se acercara hasta la ventana.

"Siempre me piden que toque y no me detengo. Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara, pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que sólo bailara conmigo", cuenta el abuelo de 81 años que no ha logrado visitar a su esposa desde que fue hospitalizada.

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

A @chegiornoRadio1 Stefano Bozzini,l'alpino che ha suonato per la moglie ricoverata

Algunos espectadores, transeúntes que pasaban por allí, compartieron el tierno video en sus redes sociales, donde se ha hecho viral y ha tocado el corazón de miles de personas. Stefano Bozzini y Carla Sacchi tienen casi 50 años de casados desde que en 1973 unieran sus vidas en matrimonio.

Sin poder visitar a su esposa enferma en el hospital, Stefano Bozzini, de 81 años, decidió salir a la calle para darle una serenata en su acordeón.

Sin poder visitar a su esposa enferma en el hospital, Stefano Bozzini, de 81 años, decidió salir a la calle para darle una serenata en su acordeón.

Yo no estoy llorando, ustedes están llorando.

La serenata, una muestra de amor en tiempos de coronavirus



Un caso similar es el de Gonzalo Acuña, un joven chileno que el pasado marzo de este 2020 tocó el acordeón frente a la ventana de sus padres para animarlos durante la temporada de cuarentena. Tras darse a conocer el video se supo que Acuña acude todos los días a la puerta de la casa para tocar el instrumento y generar la música con la que ambos adultos mayores puedan bailar.