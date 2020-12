La abuela presentaba síntomas graves de coronavirus, pese a ello, dos hospitales la rechazaron, hasta que fue admitida en un tercero, donde se curó

Una abuela de 108 años de edad, originaria de Perú, logró este miércoles 16 de diciembre una verdadera hazaña en estos tiempos de pandemia: dejó el hospital en donde estuvo internada durante una semana tras curarse de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

El caso de la abuela, identificada como Petronila Cárdenas, resultó tan esperanzador para los médicos y demás personal sanitario del Centro de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT) del Hospital Hipólito Unanue, que la despidieron entre aplausos.

La abuela, nacida en la región andina de Huancavelica, tiene 5 hijos, 15 nietos y 5 bisnietos, con quienes luego de la dura experiencia que le hizo vivir el Covid-19, podrá pasar las fiestas decembrinas.

Pese a severos síntomas de Covid-19, la abuela fue rechazada de dos hospitales

Carlos Orellana, representante del hospital, contó al portal Andina que una semana atrás, Petronila Cárdenas llegó al CAAT con síntomas de coronavirus.

“Pasó por triaje, le hicieron las pruebas respectivas y se determinó que tenía el coronavirus. El personal médico la cuidó con esmero y juntos vencieron ese mal. Tras ello pudo salir de alta y regresar a pasar Navidad con su familia”

Carlos Orellana, representante del hospital

Melissa Condori, hija menor de la abuela, comentó que antes de ingresar al centro médico, su mamá estaba muy inflamada y no podía respirar , por lo que la decidieron llevarla a un hospital, pero fue rechazada de dos nosocomios , hasta que llegó al CAAT.

“Le hicieron la prueba COVID-19 y salió positivo, tomaron placas del pulmón y muestras de sangre, luego me dijeron que se tenía que quedar. Me puse a llorar, tuve miedo de no volver a ver a mi mamita”

Melissa Condori, hija de Petronila Cárdenas

Al recibir a su mamá, Melissa, de 45 años, agradeció al persona médico por curarla y haberla mantenido informada en todo momento de su evolución:

“Los doctores me llamaban para informarme sobre la evolución de su salud y justo ayer me dijeron que salía de alta. No lo podía creer, hasta que fui a recogerla y volví a llorar, pero esta vez de emoción” Melissa Condori, hija de Petronila Cárdenas

Con información de EFE y Andina