México, 30 nov (EFE).- El presidente mundial de Coca-Cola, el turco Muhtar Kent, afirmó hoy en entrevista con Efe que el mayor fabricante mundial de refrescos logrará en 2020 restituir a la naturaleza toda el agua que emplea en sus procesos productivos y eliminar así su llamada "huella de agua".De visita en la ciudad mexicana de Cancún para participar en la XVI Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático (COP16), el ejecutivo indicó que entre 2002 y 2008 Coca-Cola redujo su utilización de agua en un 20%, en 2012 lo habrá disminuido en otro 20%, y en 2020 alcanzarán la "neutralidad en agua".El objetivo se logrará mediante "mayores reducciones, reciclaje y reabastecimiento de acuíferos a través de programas de recolección de aguas, y devolviendo más a las comunidades", manifestó."En Coca-Cola usamos 300.000 millones de litros de agua al año en nuestras más de mil plantas en el mundo, y esto equivale a seis meses del agua que usa Ciudad de México", explicó Kent.Cuando una firma como Coca-Cola, que maneja la marca más reconocida del mundo, dice que será "neutral en su manejo de agua en 2020, eso ayuda a aumentar la conciencia sobre la necesidad de manejar el agua con mayor respeto", apuntó.En septiembre pasado, Coca-Cola y la organización Nature Conservancy descubrieron en un estudio que la compañía gasta 518 litros de agua fresca para producir solo un litro de su jugo de naranja marca Minute Maid, y 35 litros para elaborar medio litro del refresco Coca-Cola.A juicio de Kent, el tema del uso y consumo de agua es "muy complicado" ya que establecer precios al agua que se extrae del suelo "es un tema muy político en el que los Gobiernos no quieren entrar".Sin embargo, "al final del día el mundo debe tener un marco para el agua, así como ahora tiene uno para las emisiones de carbono", opinó."Si no sucede (si no se acuerda un marco mundial para el uso de agua), el 80% del mundo en el año 2030, unas 6.000 millones de personas, vivirán en zonas con problemas de agua", aseveró Kent."El agua no puede ser gratis para todo el mundo, no puede ser que un agricultor cualquiera construya un pozo y saque el agua y la use para sus cultivos, porque hoy la agricultura es la actividad que más agua consume en el planeta", agregó."Se necesitan 5.000 litros de agua para un kilogramos de arroz, el mundo no puede sostener eso", puntualizó.De otra parte, Kent manifestó que el sector privado quiere de los Gobiernos "un enfoque de largo plazo, claridad sobre el establecimiento de precios, incentivos adecuados para inversión, tecnología e innovación, y un mecanismo de crédito para tener incentivos para invertir".En la COP16, "el mejor resultado para el sector privado, la sociedad civil y los Gobiernos será al menos acordar las bases de un marco, y el progreso hacia un marco" sobre el cambio climático, subrayó.Dicho marco debe "ser flexible", ya que "todos entendemos que no puede ser un marco igual para todo el mundo, sino que tiene haber subconjuntos dependiendo de dónde se encuentra un país en la línea del desarrollo".Kent reconoció que "acordar" un marco para luchar contra el cambio climático "no será una realidad" en Cancún, y que apenas se logrará "progresar hacia un acuerdo" futuro.Finalmente, Muhtar Kent hizo hincapié en la decisión adoptada ayer por el Foro de Bienes de Consumo (CGF, Consumer Goods Forum), organismo con sede en París que copreside junto a Lars Olofsson, cabeza mundial de la francesa Carrefour.Esa asociación anunció el lunes en un comunicado que sus más de 400 miembros, entre los que se cuentan firmas como Carrefour, Coca-Cola, Johnson Johnson, Kellogg, Kraft, L'Oréal, Nestlé, Procter Gamble, Tesco, Unilever y Walmart, se comprometieron a lograr una tasa cero de desforestación neta para 2020.Además esas firmas, las mayores compañías de productos de consumo y minoristas, con ventas conjuntas de más de 2,8 billones de dólares, dijeron que para 2015 eliminarán los nocivos hidrofluorocarburos (HFC) de sus frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado."Son dos anuncios muy audaces (...) y muestran cómo el sector privado debe jugar un papel", afirmó Kent."Las compañías son poderosas, las empresas compran miles de materias primas para producir sus productos, y le debemos mostrar al mundo que realmente tenemos un compromiso serio con el cambio climático y con un mundo bajo en carbono", insistió.