Cher dice que tuvieron que rogarle para hacer la película Burlesque

Los Ángeles (EEUU), 20 nov (EFE).- Tras más de siete años alejada del mundo del cine, Cher regresa por la puerta grande con el musical “Burlesque”, una película que aceptó protagonizar con Christina Aguilera después de que el estudio se lo rogara y que estuvo a punto de abandonar en pleno rodaje por diferencias creativas.”Quería cantar en una película”, dijo la artista en una entrevista concedida a un reducido grupo de medios, entre ellos Efe. “Fue siempre un deseo en mi corazón, desde que tenía cuatro años. No quise la película inmediatamente, fue un proceso. Me tuvieron que rogar”, añadió la diva, de 64 años.En el filme, que se estrena el próximo viernes en EEUU, Aguilera interpreta a una chica de pueblo con una gran voz que decide dejar atrás el tedio de su vida diaria para perseguir su sueño. En Los Ángeles se topa con el club The Burlesque, un teatro venido a menos regentado por Tess (Cher) con un espectáculo musical que le cautiva.”Pensé que Tess podía ser un buen papel. No era exactamente lo que yo quería al comienzo, pero al final resultó ser quien yo pensaba que debía ser. El personaje cambió mucho desde el borrador del guión a lo que se ve en el corte final”, admitió la cantante sobre su rol, una empresaria y cantante que se ve tentada a vender su local debido a las deudas contraídas.”Tess, sobre el papel, no dejaba de quejarse y de gritar a las chicas, y una persona así no habría dudado en vender el club. Pero evolucionó en alguien trabajador que no se rinde aunque no logra sus objetivos. Es mi tipo de chica”, afirmó Cher, quien no tuvo inconveniente en reconocer que estuvo a punto de arrojar la toalla en varias ocasiones a lo largo del rodaje.”Así fue. En la vida no sé lo que quiero con la claridad con la que sé lo que busco en un personaje. Me quejé mucho acerca de las horas, porque estuve varios días durante 16 horas con tacones y eso resultó criminal”, apuntó mientras le daba sorbos a su refresco de cola, que fue objeto de chanza por parte de su compañero de reparto Stanley Tucci, con quien Cher compartía entrevista.”Ahí tienes tu vodka. ¡Hoy empiezas tarde!”, le dijo Tucci al comienzo de la charla, celebrada en torno a la hora de comer, lo que provocó las risas en la sala. Las mismas que aparecieron de nuevo cuando la actriz dijo que un conocido suyo le había descrito la película como “‘Fantasía’ gay”.”Yo no pienso en ella como una película gay, pero por supuesto los gais aman los musicales. Lo que realmente atrae es que es muy divertida”, comentó la californiana, ganadora de un Óscar por “Moonstruck” (1987) y candidata a otro por “Silkwood” (1983), donde trabajó con Meryl Streep, al igual que Tucci en “The Devil Wears Prada” (2006).”Ella fue una jefa mucho más maja”, dijo el actor señalando a Cher. A lo que añadió ésta en tono irónico: “¡Meryl fue horrible!”.Con quien tuvo una buena relación en el plató fue con Aguilera, aunque la joven artista no siempre estuvo “cómoda” junto a Cher.”No me conocía y nos presentamos apenas una semana antes de empezar a rodar. Se tuvo que dar cuenta de que yo estaba allí para ayudarla y que no iba a hacer ninguna cosa rara”, apuntó.También hubo espacio para tratar temas personales, incluido el cambio de sexo de su hija, Chastity Bono, fruto de su matrimonio con Sonny Bono.Preguntada acerca de si intervendrá junto a Chastity en una campaña de educación contra el acoso de los homosexuales, dijo: “No hemos hablado sobre ello. Ella... digo él... perdón, hago esto todo el rato, los pronombres son jodidos... Él está haciendo un documental y está con su libro, así que eso le ocupa todo el tiempo”.Para el futuro tiene pendiente grabar un nuevo álbum mientras espera el estreno de “Zookeeper”, una comedia animada donde presta su voz a una leona casada con el personaje de Sylvester Stallone, y reflexiona sobre lo que ha sido su carrera artística.”¡Me callaría la boca mucho más!”, desveló Cher acerca del consejo que se daría a la versión joven de sí misma. “No habría hecho nada diferente porque a veces las cosas funcionan y otras no, pero siempre tienes que seguir adelante. Los errores son sólo eso, errores”, concluyó. Antonio Martín Guirado