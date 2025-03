Santiago de Chile, 6 ago (EFE).- La imagen de la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) "se ha convertido" en la segunda más valorada de Chile, solamente superada por la de Coca Cola, según una encuesta que dio a conocer hoy la revista Qué Pasa.Lo anterior "quiere decir que (la imagen de Bachelet) es más fuerte que las otras 1.214 marcas que medimos en Chile, entre ellas Nike, Sony, Nescafé, Google y Nokia", precisó la publicación en su edición de este viernes.El estudio considera el ránking BAV (BrandAsset Valuator), que históricamente sitúa a Coca Cola como la marca más valiosa del mundo, y utiliza cifras de la consultora Adimark de entre abril y junio y de otros organismos para insertar la imagen de la ex mandataria chilena (2006-2010).Según el semanario, cuando a Bachelet se le compara con otros personajes públicos que se incluyen dentro del estudio se puede concluir que es "la número uno de esta categoría, más fuerte que todos los personajes quienes generan un profundo atractivo para las masas".Al comparar la "marca Bachelet" con otras marcas de presidentes del mundo, evaluadas por su propios ciudadanos entre los años 2009 y 2010, los responsables de la encuesta se encontraron con "la sorpresa de que es la marca de mandatarios más fuerte del planeta"."Más que Obama en Estados Unidos y que Lula en Brasil", sostuvo la publicación.Según el estudio, pese a que en el comienzo de su mandato muchos tenían dudas sobre la capacidad de Bachelet, especialmente por la cultura machista que predomina en Chile, la mayor clave de su éxito reciente se debe a la imagen de solidez, prestigio y confiabilidad ganada durante los años 2009 y 2010."Para ponerlo en términos simples, la gente siente que Bachelet 'dio el ancho' y que superó las expectativas y que un hito clave fue la crisis financiera. De hecho, el aumento de su popularidad presenta una estrecha correlación en dicha coyuntura", añadió la investigación.Según la encuesta, la "marca Bachelet" aparece hoy como una marca que se preocupa genuinamente por las personas."Una marca servicial, que trabaja por y para los otros y que, en momentos muy difíciles, acompañó, acogió y ayudó a los chilenos más necesitados a través de su red de protección social", añadió.El estudio indica que la "marca Michelle Bachelet" es más fuerte que el 99 por ciento de todas las marcas de Chile en los siguientes atributos: auténtica, sincera, inteligente, única, diferente, progresista, exitosa, líder, con los pies en la tierra, sociable, relajada y amable."Varias marcas comerciales del mercado chileno estarían dispuestas a invertir mucho dinero por contar sólo con la mitad de estos atributos posicionados en la mente del consumidor", comentó el semanario Que Pasa.En tanto, según el estudio, la "marca Sebastián Piñera" se asemeja más a otras que no necesariamente representan a todos los chilenos.Según indican los números la marca del actual mandatario presenta un estrecho nivel de similitud con varias marcas que, por diversas razones "no logran identificar a todos los chilenos".Añade el sondeo que mientras la "marca Bachelet" es bien evaluada por todos los segmentos analizados, llegando a ser la más valorada por el género femenino, la "marca Sebastián Piñera" se conecta mejor con los grupos altos y no tan fluidamente con los grupos más bajos.Concluye que el presidente Piñera tiene mayores dificultades para vincularse con las personas de nivel socioeconómico D (pobres) y también con las mujeres.