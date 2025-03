Nueva York, 11 may (EFE).- Los mexicanos y los argentinos destacan entre los ciudadanos más felices, según un estudio realizado por Coca Cola en 16 países y del que se deduce que una de las claves de la felicidad es el contacto entre personas.El mayor fabricante de bebidas del mundo difundió hoy los resultados de este estudio, con el que se pretendía estudiar qué implica ser feliz en diferentes países y qué factores son comunes a todas las nacionalidades."Pese al rápido crecimiento del mundo virtual, el contacto humano gana sin el menor esfuerzo cuando se trata de felicidad", asegura la compañía estadounidense, que ha deducido que, de los 16 países estudiados, los mayores índices de felicidad se dan, por este orden, en México, Filipinas, Argentina, Sudáfrica, Rumanía y EE.UU.También se realizaron encuestas en Italia, Bélgica, Rusia, España, Francia, China, Reino Unido, Turquía, Bulgaria y Brasil.El 77% de las 12.500 personas entrevistadas en esos países coincide en que el contacto físico con padres y familiares es una fuente de felicidad más potente que cualquier alternativa virtual.El 39% considera que una de las cosas más placenteras del día es quedar por la tarde con algún ser querido, el 22% cree que lo es comer con la familia y el 17% apuesta por charlar con amigos y compañeros.Esos porcentajes contrastan con otras opciones como ver la televisión (elegida por el 14% de los encuestados), contactar online con otra gente (5%) o recibir el primer mensaje de texto del día en el teléfono móvil (2%)."Aunque es importante tener suficiente dinero para vivir, los ingresos son un factor casi irrelevante para ser feliz. Sin relaciones personales, amor, familia o amigos, la mayor parte de la gente no estará contenta y ninguna cantidad de dinero podrá rellenar ese hueco", asegura el sociólogo especializado en cuestiones relacionadas con la felicidad Richard Stevens, quien ha colaborado en la interpretación de los resultados de este estudio.En un comunicado de prensa el vicepresidente de Marcas de Coca Cola en Norteamérica, Bill Kelly, resume que "estar en contacto con amigos y familia sigue siendo una importante fuente de felicidad para la gente de todo el mundo, con independencia de sus nacionalidades".Además, y pese a las dificultades económicas que atraviesan muchos países, dos tercios de los encuestados asegura estar satisfecho con su vida.Según los resultados del estudio, más de uno de cada tres encuestados (38%) dice sentirse feliz cuando sale una noche con sus amigos y uno de cada cinco (22%) aboga por dar o recibir un cálido abrazo.En Estados Unidos se observa que las mujeres son más propensas a sentirse felices ante un abrazo que los hombres (23% frente al 15% respectivamente), así como a recurrir a las compras (14% frente a 4%).Entre los adolescentes estadounidenses, la música también es un factor a tener en cuenta, ya que el 22% menciona esta afición como detonante de los momentos más felices del día.En general, viajar por el mundo es uno de los factores que más eligen los encuestados como posible fuente de felicidad (37%), seguido de ayudar a otros en labores de voluntariado (26%) y encontrar el amor de sus vidas (12%)."La fama de por sí no es un factor básico para ser feliz. La verdadera felicidad depende mucho más de nuestra percepción de nosotros mismos y del contacto con otra gente, especialmente a través del amor, el cuidado y la amabilidad", asegura Stevens.Además, y según destacan los responsables de Coca Cola, el hecho de tomar una de sus bebidas es algo que el 56% de los encuestados asegura hacerles sonreír.