Nueva York, 20 oct (EFE).- El beneficio acumulado por Coca Cola en los nueve primeros meses del año aumentó el 10% respecto al mismo periodo de 2008, pese a que en el tercer trimestre, el líder mundial de los refrescos registró un avance mínimo, debido a la fortaleza del dólar y a la contención del consumo.La compañía con sede en Atlanta difundió hoy sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año, que reflejaron un incremento del beneficio neto de tan sólo el 0,3%, hasta los 1.896 millones (81 centavos por acción).La facturación descendió el 4% y quedó en 8.044 millones de dólares, pese a que el volumen de productos vendidos aumentó el 2% en todo el mundo, especialmente en mercados emergentes como India, China y Brasil.Estos resultados trimestrales, que no colmaron las expectativas de los analistas, reflejaron una caída de los ingresos en todas las zonas geográficas, afectados en muchos casos por el efecto del tipo de cambio de otras monedas respecto al dólar.En Eurasia y África los ingresos bajaron el 9%, pese a que el volumen de unidades vendidas aumentó el 2%, y en Europa descendieron el 10%, con una caída del 2% en el volumen, debido en parte a la "debilidad de España y de la Europa del Este, debido a sus significativas dificultades macroeconómicas, lo que anuló el incremento registrado en los países del norte de la región".En Latinoamérica la facturación descendió el 3%, pese al aumento del 7% en el volumen de productos vendidos; en Norteamérica bajó el 2% (con un descenso del 4% en volumen), debido según la compañía a la debilidad de la economía estadounidense y a la competencia de precios; y en el Pacífico descendió el 1%, a pesar del incremento del 6% en el número de unidades comercializadas.En el conjunto de los nueve primeros meses del año, el fabricante del refresco más consumido del mundo vio aumentar su beneficio un 10% anual, hasta los 5.281 millones de dólares (2,27 dólares por acción) y el volumen de productos vendidos aumentó el 2%, pese a que los ingresos operativos cayeron el 5% y quedaron en 23.480 millones.Si los resultados trimestrales no convencieron a los analistas, menos lo hicieron las previsiones para el próximo año, ya que Coca Cola se mostró cauta y advirtió de que no prevé una fuerte recuperación de la demanda en los próximos meses."Aunque los consumidores seguirán afrontando incertidumbres económicas en 2010 y su sentimiento consumidor remontará lentamente, confiamos más que nunca en que tenemos las estrategias y equipo directivo oportunos, y hemos tomado las medidas para crecer y aprovechar al máximo las oportunidades", aseguró hoy el presidente y consejero delegado, Muhtar Kent, al presentar los resultados.Aún así, las acciones de Coca Cola, un grupo que también tiene marcas como Fanta, Sprite, Minute Maid y Powerade, bajaban hoy el 2% dos horas después de la apertura de la Bolsa de Nueva York, donde en lo que va de año se han apreciado un 18% y en los últimos doce meses un 16%.