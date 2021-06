Presenta Héctor Suárez Gomís “El pelón en sus tiempos de cólera”

México, 21 Sep. (Notimex).- El actor Héctor Suárez Gomís presentó su primer libro “El pelón en sus tiempos de cólera”, con el que promete hacer reír con humor sarcástico y corrosivo sobre temas universales, pero sin convertirse en un futuro en escritor.”Quien pretenda ser alguien como Gabriel García Márquez u Octavio Paz con un primer libro de principio está mal, soy un afortunado en divertir a la gente con lo que escribo”, detalló en conferencia de prensa.Sin embargo, la empresa editorial que realizó un tiraje de 10 mil ejemplares, lo calificó como un escritor de clóset, mientras el actor aceptó que tendrá un segundo volumen, dependiendo del éxito de las ventas.”Habrá un segundo volumen y quizás un tercero, siempre y cuando se venda el libro, porque sería una pena hacer perder dinero a la empresa editorial, pues me interesa recuperar la inversión y agradecerles por creer en mi”, señaló.Respecto a supuestas burlas hacia la actriz Carmen Salinas, Suárez Gomís señaló: “Jamás me he burlado de su hijo Pedro Plascencia, menos de que haya muerto de cáncer, eso es un chisme que los medios de comunicación crearon.”Carmen Salinas es una buena actriz y un genio por llevar el musical ïAventureraï a donde está; creo que muchos empresarios podrían aprender de ella; es lo último que habló sobre el tema”, puntualizó.Precisó que los temas plasmados en el libro son totalmente distintos a su página en Internet y en especial en su “blog”, pero la diversión es completa a través de 100 páginas.Refirió que se burla de todo empezando por su infancia cuando tuvo varicela, perdió un testículo y quedarse calvo en la adolescencia.”Me defiendo, pero no quiere decir pelearme en cualquier lugar”, además el título del texto se gestó en un viaje a Colombia cuando vio una vitrina repleta de libros de Gabriel García Márquez, donde combinó “El pelón en sus tiempos de cólera”.Añadió, de manera irónica, que en caso de no contar con buenas ventas, el siguiente título podría ser “El pelón no tiene quien lo lea”.Respecto a los actores y sobre todo a los cómicos, Suárez Gomís puntualizó: “Hay muchos que no tienen nada que hacer en el espectáculo y muy pocos actores dignos de ser llamados primeras estrellas; sólo en México hay un verdadero que es Polo Polo”.SiguePresenta Héctor.dos.Polo”El actor lamentó que en las librerías de México no existan estantes donde se expongan libros de humor como en otros países.Apuntó que el próximo 7 de octubre presentará el libro acompañado de Susana Moscatel, Katia DïArtigues y Pilar Monte de Oca, además dará un “showcase” de su monólogo.