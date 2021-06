Anhela Emir Pabón encontrar a una mujer honesta que lo ame

México, 25 Ago. (Notimex).- El cantante Emir Pabón expresó su deseo de encontrar a una mujer honesta que lo ame y apoye, mediante la segunda temporada del “reality show” titulado “En busca de. la pareja ideal”, que iniciará el próximo 27 de agosto por televisión abierta.”Estoy buscando a una mujer sincera, que sea honesta, que me ame y apoye para que caminemos juntos de la mano y seamos socios. Soy una persona cariñosa y amigable, pues mi cultura viene de Colombia.”Aunque por lo regular me he rodeado de muchas damas, esta vez me interesa estabilizarme en el amor pensando a futuro, quizá en formar una familia, ojalá no esté muy lejano ese proyecto”, comentó el músico.Tal como ya sucedió en el primer ciclo del programa con Alejandro Ibarra, el integrante del grupo musical Cañareal elegirá a su próxima novia de entre 10 participantes originarias de Argentina, Guatemala, Colombia, Cuba, Austria y México.Las aspirantes vivirán bajo el mismo techo tratando de sobrellevar la rivalidad, los celos, las intrigas, las pasiones y las emociones para llamar la atención de Emir y conquistar su corazón.Fresky (18 años), Pinchada (25), Vodkita (28), Guapachosa (28), Sabrosa (27), Gomela (23), Chiquis (22), Carisma (24), Azúcar (28) y Minina (25), todas con buena figura y rostro bello, fueron elegidas a gusto de Pabón, quien consideró que es válido cualquier método para encontrar el amor.”Hay gente que se ha enamorado a través del Internet, yo la pude buscar en un café o un antro, pero decidí hacerlo aquí”, apuntó el percusionista, quien fue pareja sentimental de la actriz Irán Castillo.Para escoger a la mujer correcta, Emir Pabón estará asesorado principalmente por su hermana Maritza, quien indicó ser sagaz para descubrir a la mujer que está mintiendo y sólo busca aprovechar el concurso para lograr otros fines.”Soy una hermana muy celosa, aún no me convencen mucho, tienen que ganar varios puntos y sobre todo, ganarse a la familia. Yo le doy consejos a Emir porque tengo un sexto sentido y fácilmente me doy cuenta de quién va por otro lado.SigueAnhela Emir. dos. lado”La competencia estará difícil porque las jóvenes carecen de muchas cosas, algunas son como que muy plásticas o no tienen nada en la cabeza y sólo quieren llamar la atención. Para mi hermano estoy buscando a una chica con valores, aunque obviamente todo entra primero por el físico”, declaró Maritza.Pabón aseguró no tener miedo de que alguna de las mujeres desee aprovecharse de su status de figura pública para sobresalir en la televisión. “Estoy preparado para todo”, sostuvo al tiempo de adelantar que la nueva temporada estará más candente que nunca.En ese sentido, el productor Miguel Angel Fox comentó que con Alejandro Ibarra la situación se presentó un tanto conservadora, pues no sabían a bien cómo se desarrollaría “En busca de. la pareja ideal”.De modo que esta vez, tanto las jóvenes como Emir se mostrarán muy atrevidos, pues el cantante asegura que se dejará querer y apapachar por todas. “Si en `Big Brother VIP” con cámaras por todos lados me bañé encuerado, imagínate aquí, el público podrá esperar de todo”, dijo.En una casa situada por el rumbo del Pedregal de San Angel, durante un mes se llevarán a cabo las grabaciones del “reality show”, que contará con la asesoría de Jorge “Burro” Van Rankin, Big Metra, Místico y Félix Greco, además de otros integrantes de la familia Pabón.El concepto de “En busca de. la pareja ideal” está basado en éxitos estadunidenses como “The bachelor”, “Flavor of love”, “The girls next door”, “My new best friend forever” y “I love money”, entre otros.