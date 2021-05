Estarán Miley Cirus, Leona Lewis y Kelly Clarkson en “VH1 Divas”

Nueva York, 29 Jul. (Notimex).- El legendario concierto “VH1 Divas” regresará, tras cuatro años de ausencia, con la participación de las artistas pop del momento: Miley Cirus, Leona Lewis, Adele y Kelly Clarkson.El concierto, cuya transmisión será el 17 de septiembre próximo a través del canal de paga, tendrá lugar en el Brooklyn Academy Of Music (BAM) Howard Gilman Opera House en Brooklyn, Nueva York, y contará con la participación de artistas, conductores e invitados.Además de la tradición de gala y glamour que ha caracterizado al concierto, este contará con el portal Divas.VH1.com, en donde los fanáticos podrán subir testimoniales acerca de cómo su diva los ha influenciado, cuáles han sido sus momentos favoritos y las locuras que han hecho para verla.Las mejores anécdotas, en texto o video, serán publicadas en la página web, así como en pantallas gigantes durante la presentación en vivo del concierto, se informó en un comunicado de prensa.Como estrategia publicitaria, VH1 lanzará a mediados de agosto algunos elementos digitales adicionales, entre ellos presentaciones pasadas del afamado concierto y videos musicales inspirados en las divas, para aumentar la expectativa del “show” de este año.”Adele, Kelly, Leona y Miley han capturado la atención mundial con su talento, y se han ganado el título de `VH1 Divas” este año. Estas mujeres son de las mejores artistas en el mundo y seguirán emocionando a sus `fans” por largo tiempo”, dijo el productor ejecutivo Lee Rolontz.Señaló que tanto él como Rick Krim y Patrizia DiMaria, los otros productores ejecutivos, están emocionados porque este año contarán con la presencia de talentosas jóvenes que tuvieron gran éxito desde que ingresaron en la escena musical mundial en el último “show”.”VH1 Divas” se convirtió, desde su estreno en 1998, en sinónimo de las presentaciones femeninas más memorables en la historia de la televisión, por lo que año con año se generaba especulación entre fanáticos y ejecutivos de la industria por saber quién sería parte del famoso elenco.Algunas de las artistas que han formado parte de tan conocido evento son: Diana Ross, Shania Twain, Faith Hill, Whitney Houston, Beyoncé, Chaka Khan, Celine Dion, Aretha Franklin, Mariah Carey, Gloria Estefan, entre otras.El especial recaudará fondos para la fundación “Save the music”, de VH1, que busca fomentar la educación de música instrumental en las escuelas públicas estadunidenses, y crear conciencia sobre la importancia de esta como parte de una educación integral en los niños.Desde la creación de esta organización no lucrativa, en 1997, se han donado más de 43 millones de dólares en instrumentos musicales a mil 600 escuelas públicas en 100 ciudades, mejorando la vida de más de 1.2 millones de niños.