Realizará Kelly Clarkson gira de tres meses por EU y Canadá

Los Angeles, 22 Jul. (Notimex).- La cantante estadunidense Kelly Clarkson anunció el inicio de su gira de otoño “All I Ever Wanted 2009”, que de octubre a diciembre recorrerá 32 ciudades de Estados Unidos y Canadá.Con más de 1.5 millones de copias vendidas de su más reciente producción discográfica, la estrella del pop continuará dando a conocer en vivo su nuevo repertorio, incluyendo el tema “I do not hook up”.Las hermanas del dúo australiano The Veronicas y la banda Parachute acompañarán a la intérprete en su tour, que arrancará en Uncasville, Connecticut el 2 de octubre y finalizará en Florida el 13 de diciembre.”Nos emociona trabajar con Kelly Clarkson nuevamente. En verdad es una de las mejores artistas en el negocio. The Veronicas y Parachute complementarán el show de una súper estrella”, manifestó Steve Moore, promotor de la gira.The Veronicas, que establecieron cinco sencillos dentro del Top 10 en Australia con su álbum debut, aportarán su sonido electro rock a la serie de presentaciones, en tanto Parachute demostrará porque continúa escalando en las listas de popularidad.Previo a la gira, Clarkson comenzará a sonar en radio en el mes de agosto con “Already gone”, tercer sencillo del álbum “All I ever wanted” y cuyo video será en su su sitio web.Los boletos para los primeros “shows” saldrán a la venta el 15 de agosto y para hablar de ello, Kelly estará como invitada en algunos programas de la televisión estadunidense.La cantante ha vendido más de 20 millones de copias desde su debut en la música en 2002. El álbum “All I ever wanted” rompió récords en “Billboard” cuando “My life would suck without you” brincó del lugar 97 al número uno, en la primera semana de lanzamiento.