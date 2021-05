Descarta Juan Manuel Bernal integrarse este año al musical “Mentiras”

México, 16 Jul. (Notimex).- Debido a sus compromisos laborales, el actor Juan Manuel Bernal descartó la posibilidad de que antes de que termine el año se integre a la comedia musical “Mentiras”.En declaraciones a la prensa, el artista comentó que sostiene buena relación con los productores del musical, sin embargo, en esta ocasión los tiempos no han sido favorables para integrarse de lleno al proyecto.Reconoció que a diferencia de otros compañeros, necesita mucho tiempo para ensayar y aprender los pasos. “Es increíble cómo algunos compañeros sólo con ver están listos para plantarse en el escenario, yo necesito tiempo y es lo que no tengo”, sostuvo.”En algún momento se anunció mi nombre para el musical, pero el trabajo lo ha impedido y no creo poder en lo que resta del año”, explicó el actor.”Durante cuatro años participé con la Compañía Nacional de Teatro y no me arrepiento, aprendes mucho, pero en estos momentos, siento el llamado del cine”, dijo Bernal, quien hace dos semanas terminó de filmar la película “Chico grande”, de Felipe Cazals.Destacó que por lo mismo hará un alto a su aparición en los melodramas, para hacer otro tipo de proyectos, como “Capadocia”, en el que este viernes comenzará el rodaje en los Estudios Churubusco, nueva sede de la penitenciaria femenil.Una vez más Juan Manuel Bernal dará vida a “Federico”, un personaje al que él mismo describe como encantador pero complejo, debido a su forma pensar y sentir.”Estoy ante un reto con este papel, cuya mente retorcida ve en las nuevas reclusas que llegan a `Capadocia” carne fresca que puede vender”, explicó el actor.