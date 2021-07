Dice Aleida Núñez que está muy feliz aunque no hay fecha para boda

México, 13 Jun. (Notimex).- Ilusionada y enamorada, la actriz mexicana Aleida Núñez aclaró que aún no tiene fecha exacta para su boda, pese a ello está demasiado feliz y muy dedicada a su faceta como intérprete.La actriz, quien da vida a “Gardenia” en la telenovela “Mañana es para siempre” dijo que se encuentra más que feliz por el camino que ha tomado su carrera profesional y su vida personal.Reconoció que en estos momentos se encuentra plena y muy satisfecha con su participación en el melodrama protagonizado por Silvia Navarro, Fernando Colunga y Lucero, el cual llegará a su final este domingo.”Ahora me dedicaré a mis presentaciones como cantante” dijo Núñez, quien estuvo como invitada en el programa “Muévete”, en el que dio a conocer que ya tiene pactadas algunos fechas en ciudades de la República Mexicana.La actriz aseguró que no intenta copiarle a nadie el estilo, “sólo pretendo divertir al público que tanto ha apoyado mi carrera”.Respecto a sus planes de boda, Aleida señaló que sí pretende casarse; sin embargo, aún no tiene fecha ni ha comenzado los preparativos para este acto.Aseguró que se encuentra feliz y muy enamorada, “y eso es lo importante en esos momentos, aunque debo confesar que ya he visto algunos vestidos de novia y será un diseñador mexicano el que realice el mío, porque hay mucho talento en nuestro país”.Sobre el tema de la familia, la intérprete aclaró que le encantan los niños y que sueña con tenerlos en un futuro, pero que por el momento ella y su pareja no lo han pensado a corto plazo.”Me enfocaré en mi carrera como intérprete y después buscaré el momento propicio para tener familia, pues creo que hay que ir paso a paso, y cuando tenga fecha de boda yo misma lo anunciaré aunque debo decir que será muy pronto, concluyó.