La hija de Cher se somete a un proceso para cambio de sexo

Los Ángeles (EE.UU.), 12 jun (EFE).- Chastity Bono, hija de Sonny y Cher, comenzó a principios de año un proceso de cambio de sexo para convertirse en un hombre, informó su publicista, Howard Bragman.”Ha tomado la valiente decisión de hacer honor a su verdadera identidad”, afirmó Bragman, según recogen hoy medios estadounidenses. El publicista agregó que Bono está orgulloso del paso dado y espera que “su transición abra los corazones y las mentes del público en relación a este asunto”.De momento, no se han dado detalles de en qué consiste el proceso comenzado por Chastity.La hija de Bono y Cher, escritora, activista y estrella de programas de telerrealidad en Estados Unidos, admitió su homosexualidad hace 20 años, según Bragman.En el libro “Family Outing: A Guide to the Coming-Out Process for Gays, Lesbians, Their Families”, Bono describe cómo se dio cuenta de que era “diferente en cierta manera, específicamente diferente a lo que mi madre esperaba que yo fuera”.En su segundo libro, “The End of Innocence: A Memoir”, detalló cómo cambiaron las relaciones con Joan, una amante, y sus padres después de hacer pública su homosexualidad.En 1995 Bono posó para la portada de la revista gay The Advocate y comenzó a trabajar para el grupo Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD).