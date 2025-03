Caracas, 10 jun (EFE).- El Ministerio venezolano de Salud ordenó hoy la suspensión de la comercialización en el país de la gaseosa ligera Coca Cola Zero, por considerar que contiene "un componente que puede resultar perjudicial para los humanos".El ministro de Salud, Jesús Mantilla, informó que se ha activado un "procedimiento de inspección" a la empresa Coca Cola, que incluye la orden de "recolección de todas las Coca Cola Zero que se encuentran en los establecimientos comerciales" del país, informó la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).La inspección, que comenzó este miércoles, también prevé la "solicitud" oficial a la trasnacional de "evitar las próximas ventas del producto" en Venezuela, dijo Mantilla."El producto debe salir de circulación para preservar la salud de los venezolanos", sostuvo el ministro.De acuerdo a la información de la agencia estatal, Mantilla no precisó cuál ingrediente de la gaseosa, de reciente comercialización en Venezuela, ha sido identificado como nocivo para la salud de los humanos.Coca-Cola Femsa, controlada por capitales mexicanos, es la mayor empresa de su ramo en Venezuela y comenzó en abril pasado a comercializar en el país la Coca Cola Zero.