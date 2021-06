Festeja Héctor Suárez Gomís 50 funciones de su monólogo

México, 26 May. (Notimex).- Con la presencia de cinco de sus mejores amigos como padrinos de develación de placa, Héctor Suárez Gomís celebró en un escenario de esta capital las 50 funciones del monólogo “El pelón en sus tiempos de cólera”, escrita por él y dirigida por su padre, Héctor Suárez.Luego de más de una hora y media en escena, Suárez Gomís agradeció “infinitamente” la presencia del público, de los invitados especiales y de los medios de comunicación.Sin embargo, el actor lamentó la ausencia de dos grandes amigos, Chantal Andere, quien se encuentra en Mérida grabando algunas escenas de la telenovela “Sortilegio”, y Erick Elías, quien estaba en una sesión fotográfica en Acapulco.”He logrado hacer realidad el `stand up”, el sueño más grande de mi vida. Llevamos ya nueve meses con dos funciones los fines de semana y una los lunes, y me da gusto ver como ha ido llenándose este sitio; y si les gustó, recomiéndenlo”, dijo el histrión.”Para esta gran noche de mi vida invité a siete grandes amigos, pues en esta profesión es muy difícil tener amistades, dos no pudieron venir por estar trabajando, pero los otros cinco están aquí y se los agradezco”, comentó.Tras estas palabras, Suárez Gomís invitó a sus padrinos a pasar al estrecho escenario del Café 22, donde el actor ha deleitado a una concurrencia que poco a poco ha ido aumentando hasta ocupar los 120 asientos del foro de la Condesa.El hijo de Héctor Suárez y Pepita Gomís llamó a sus amigos, quienes, dijo, han sabido ser amigos de verdad, en un medio lleno de envidias y otras cosas. Lo hizo según él, por orden de aparición en su vida, aunque sin desnudar algunos de sus secretos.El primero en subir fue Benny, el inseparable amigo de Héctor desde hace 35 años. El protagonista de “El pelón en sus tiempos de cólera” reconoció que el ex Timbiriche ha logrado mayor popularidad que él.Asimismo, Suárez Gomís destacó la trayectoria de Benny como músico, su grandeza como ser humano, esposo y padre de familia; además, dijo, es un hombre a quien nadie podría odiar por su humildad y generosidad.SigueFesteja Héctor Suárez. dos. generosidadPosteriormente, llamó a César Bono, con quien inició una amistad cuando compartieron créditos en la serie “Diseñador, ambos sexos”. El protagonista de “El Cavernícola” no se salvó de la ventaneada, pues con esa actitud franca que le ha caracterizado Héctor hijo lo exhibió ante el público.Dijo que la primera impresión que tuvo al momento de enterarse que Bono participaría en “Diseñador” fue que no podría el narigón, no se acoplaría por ser un actor “pasado de moda”; sin embargo, reveló que descubrió en él a uno de los actores más profesionales en México, y a un gran amigo.Luego tocó el turno a Juan Soler, a quien calificó como uno de los actores argentinos más mexicano que cualquiera de los presentes esa noche. Lo describió como una de las personas más honesta y firme en sus convicciones, y a quien le ha aprendido mucho.Soler tampoco se salvó, pues Héctor dijo que el actor llegó a México con una mano delante y otra atrás, quien sufrió mucho para alcanzar sus primeras oportunidades viviendo durante mucho tiempo en un cuarto de azotea en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México.Luego subió Ana Serradilla, para quien sólo tuvo elogios como una gran compañera, a quien no se le han reconocido sus méritos, al grado de augurarle que podría ser tan grande como “La Doña” (María Félix) o Dolores del Río.Asimismo, llamó a Arturo Peniche, a quien conoció cuando ambos fueron requeridos para la grabación de la telenovela “El Zorro”, en Colombia, quien le dio su amistad, y sabiendo que él (Héctor) no tenía ni para comer, le extendió una mano amiga.A pesar de la ausencia de Chantal y Erick Elías, Suárez hijo destacó la amistad que ambos le han brindado, la hija de Jacqueline Andere desde que eran adolescentes, y Elías desde hace algunos años.Por último, pidió la presencia de su compañera sentimental desde hace año y medio, la también actriz Sandra Quiroz, a quien le dedicó la noche y agradeció el haberle dado el amor que hoy lo hace más fuerte.Finalmente, el actor agradeció la confianza del propietario del foro, quien fue el único de los empresarios que le tuvo fe al monólogo y desde hace nueves meses han convertido en un éxito; posteriormente, se procedió a la develación de la placa.