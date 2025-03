Bogotá, 15 may (EFE).- Un juez de la ciudad colombiana de Medellín, capital del departamento de Antioquia, condenó a un hombre a 48 meses de prisión y a pagar una indemnización de 178.000 dólares a la multinacional Coca Coca, por fabricar y vender refrescos "piratas".De acuerdo con una información de la Fiscalía General de la Nación, Carlos Alberto Arcila López, aceptó que falsificaba la marca Coca Cola.La historia de esta condena comenzó en 6 diciembre de 2007 cuando la Policía colombiana detuvo a un hombre que transportaba en su vehículo particular botellas con la bebida.Al revisar la vivienda del detenido, las autoridades encontraron etiquetas, químicos y otros utensilios con los que "fabricaba" la bebida, la que era vendida a comercios de varios sectores de Medellín.Arcila Suárez fue acusado de "usurpación de derechos de propiedad industrial" de la "multinacional The Coca-Cola Company".El condenado había estado en prisión en anteriores oportunidades por producir jabón y adulterar licores de marcas conocidas dentro y fuera del país.