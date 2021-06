Reestrena Regina Orozco su “show” lleno de humor, sarcasmo y música.Por Verónica Pérez Raigosa

México, 9 May. (Notimex).- Con un toque de buen humor, sarcasmo y música, Regina Orozco reestrenó la víspera el espectáculo “Marty, Luty, King y otras chicas del montón en I have a drink”, en el cual habla un poco de política y de los últimos acontecimientos que han envuelto al país.En entrevista con Notimex, Orozco platicó sobre el “show”, del cual aún no sabe cuánto durará la temporada, pero dijo que eso es lo que menos le importa, ya que su objetivo “es divertirse y reírse un poco de todo lo que pasa y lo que pasará el próximo 5 julio”.”El espectáculo lo llevan cinco chicas de color, enclavadas en el estilo de los años 70, que desean ser candidatas a un cargo político y esto da pie a jugar un poco con los acentos y las historias que envuelven al país”, explicó la actriz, quien añadió que ella está encantada de poder reponer el espectáculo de cabaret.”El proyecto me encanta, por eso decidí participar en él y dejar por el momento otros compromisos”, añadió la artista, quien con su estilo que la caracteriza señaló que el escarnio es el ingrediente principal del espectáculo, en el cual desde el nombre ya se juega con las palabras.Apuntó que la idea del espectáculo, que dura poco más de hora y media, tiene sus orígenes en la candidatura del actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, “de ahí que cinco chicas de color decidieran lanzarse por una diputación”.Por otra parte, la reconocida actriz y cantante comentó que en breve se reanudará el rodaje de la película “No eres tú, soy yo”, en la que comparte créditos con Eugenio Derbez, Aarón Hernán, Alberto Estrella y Juan Ríos, entre otros.Destacó que debido al brote de influenza humana, el rodaje tuvo que detenerse; sin embargo, la próxima semana se retomarán las actividades y se comenzarán a filmar las escenas que le corresponden. Sin querer abundar en su personaje, sólo mencionó que “hago un papel chiquito”.La actriz de películas como “Pajarracos” y “Profundo carmesí” destacó que también está involucrada en los preparativos de lo que será su nuevo álbum musical.