Dejará Héctor Suárez Gomís de ser un “escritor de clóset”

México, 25 Mar. (Notimex).- El actor Héctor Suárez Gomís, quien llevará de gira por algunos estados de la República Mexicana y Estados Unidos su monólogo “El pelón en sus tiempos de cólera”, dejará de ser un “escritor de clóset” para mostrar otra faceta con el lanzamiento de su primer libro.Entre sus presentaciones en teatro, su programa de radio y la conducción que comparte en televisión con Martha Figueroa, Gomís ultima los capítulos restantes de su obra, a fin de publicarla en septiembre próximo.”Como soy un perfeccionista, de pronto me trabo porque quiero que quede muy bien. Yo escribo desde los 10 años, pero en realidad soy un `escritor de clóset””, comentó.En entrevista con Notimex, el actor explicó que en este primer ejercicio abordará algunos aspectos de su vida y otros temas como las relaciones de pareja, el sexo, política y religión, todo con el ácido humor que le caracteriza.Agregó que la idea del libro, cuyo título será igual al de su monólogo, surgió a raíz de las publicaciones realizadas a través de su blog, creado hace algunos años por consejo de una amiga.”Finalmente al que debo de tener satisfecho es a mí y no pensar en si les va a gustar a los intelectuales. No es mi vocación, pero sí es mi `hobby”, mi pasión y espero explotar ese lado que no se conoce de mí”, apuntó.Justo para septiembre en que prevé el lanzamiento del libro, Héctor Suárez Gomís celebrará además el segundo aniversario de su monólogo, para cuya ocasión espera presentarlo en un foro mayor, con la presencia de aquellos a quien admira, como es el caso del comunicador Víctor Trujillo.En tanto, el actor comenzará el 27 de marzo en Houston, Texas, la gira de “El pelón en sus tiempos de cólera” por algunas ciudades de Estados Unidos, la cual habrá de alternar con presentaciones en algunos lugares del país.