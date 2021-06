Juntas Regina Orozco y Las Reinas Chulas en espectáculo de cabaret

México, 11 Mar (Notimex).- La soprano y actriz mexicana Regina Orozco junto a Las Reinas Chulas harán una crítica social y política sobre México a través del espectáculo de cabaret “Marty, Luty, King y otras chicas del montón en I have a drink”, que este viernes estrenarán en el teatro bar El Vicio.”Es un espectáculo cabaretero en el que cinco gordas blancas, en un sueño guajiro, se pintan de color negro para triunfar en el primer mundo para demostrar que no hay discriminación. Estas angelotas negras, le sacarán el mole a todo aquel que diga que vivimos en un estado fallido”, explicó Regina Orozco.Añadió que ellas trabajan en una playa vendiendo cocos, haciendo trencitas y hablando como negras con la esperanza de algún día gobernar.”Hacemos varios musicales y un homenaje a Cri- Cri”, apuntó Orozco, al tiempo de resaltar que conoce desde hace varios años a Las Reinas Chulas, quienes son Ana Francis, Cecilia Sotres, Nora Huerta y Marisol Gase.”Trabajamos juntas durante mucho tiempo en talleres y el año pasado me platicaron de esta propuesta que pronto será una realidad. Son unas mujeres a las que admiro mucho, les brota la creatividad, son divertidas y buenas personas”, anotó.Indicó que estarán acompañadas en el piano por Baldomero Jiménez. La temporada estará vigente del 13 al 28 de marzo los días jueves, viernes y sábados con un “cover” de 250 pesos.”Hablaremos de todo y criticaremos a todos, en El Vicio nunca ha habido censura. Es momento de hablar sobre racismo y sobre la condición del mexicano, un poco intoxicado y perdido”, finalizó.