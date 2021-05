Dice Juan Manuel Bernal que el “rating” no lo marcan las televisoras

México, 6 Mar (Notimex).- Luego de expresar que se siente afortunado por su trabajo en la pantalla chica, el actor mexicano Juan Manuel Bernal considera que el “rating” se mide de acuerdo a las personas que conocen su trabajo y no por lo que marcan las televisoras.Durante el aniversario de un canal de televisión de paga, Bernal expresó que siempre que recibe una invitación para alguna telenovela, sabe a qué tipo de público se dirige, ya que a pesar de ser entretenimiento, escoge bien los proyectos en los que quiere estar.”Después de cuatro años de no aparecer en televisión, regreso satisfecho con mi interpretación que ahora ya tiene más fuerza, me gusta que los personajes tengan `carnita””.Señaló que está por comenzar la segunda temporada de la serie “Capadocia”, pero debido a la demolición de El Toreo de Cuatro Caminos, tuvieron que cambiar de locación.”Una de las causas por las que se atrasaron las grabaciones fue porque nos tiraron la locación, entonces se va a reconstruir en Gran Sur, a donde trasladaron lo que es el centro de la cárcel, creo que pesó cerca de ocho toneladas”, agregó.Otro de los proyectos del actor es la tercera temporada del programa “Corto circuito”, el cual disfruta mucho, pues presenta todo tipo de cortometrajes, realizados en cualquier formato.Bernal, también dijo que le gusta hacer televisión, porque es uno de los medios más accesibles para que la gente lo pueda ver, ya que por la situación económica que se vive, muchas veces no alcanza para comprar un boleto de cine o una entrada al teatro.Además, manifestó su deseo por incursionar en la comedia de situación (sitcom), pero en México casi no hay difusión: “Quiero hacer sitcom, pero no chistes baratos o albur, pues hay mucha gente que no sabe que hago este género de actuación”.Finalmente, expresó que le gustaría hacer cine, pero que tampoco se trata de saturar la pantalla con su imagen, así que esperará para ver si le llega una propuesta interesante.