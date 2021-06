Comparten escenario Eugenia León, Regina Orozco y Astrid Hadad

México, 17 Feb (Notimex).- Por primera vez juntas, Eugenia León, Regina Orozco y Astrid Hadad compartirán voz, talento y un mismo escenario para presentar el espectáculo “Mujeres mexicanas, cantantes asesinas”, el próximo 1 de marzo.El teatro Metropólitan de esta capital será la sede para este encuentro artístico, en el que a fin de matar el aburrimiento la diversidad de estilos musicales será bienvenida, no así la lucha de egos, según comentaron.”Somos tres cantoras que han hecho una carrera individual con similitudes y concordancias, y lo que hacemos todos los días es matar el tedio en este país, matar esa sensación fatal y mantenernos con fortaleza”, dijo Eugenia León.En conferencia de prensa, la intérprete indicó que de no ser por la admiración compartida, y el respeto a la trayectoria que cada una ha llevado, esta fecha no sería una realidad.”Astrid, Regina y una servidora estamos a pesar de los pesares, porque hay cariño y respeto entre las tres, nos queremos llevar una gran experiencia, porque es insólito que estemos actuando juntas”, acotó.”Aquí no hay diferencias, hay buena sangre entre las tres, no es una reunión de tres cantoras por el asunto del negocio, lo hacemos por el cariño. Cada una ha creado su trabajo y su perfil propio, con sus talentos y sus recursos, eso para mí es digo de respeto”, añadió Eugenia León.Así, aunque en otras ocasiones pudieran haberse encontrado dos de ellas en algún escenario, esta podría ser la primera fecha de muchas en que las tres coincidan, siempre y cuando sus peculiares carreras lo permitan.”Somos tres cantantes que no seguimos modas y eso también nos distingue, la gente va a poder ver a tres mujeres que han seguido sus carreras, será algo muy divertido y habrá de todas las emociones”, expresó a su vez Astrid Hadad.Tras su actuación del próximo 1 de marzo, Hadad continuará con sus gira de presentaciones, además de preparar un nuevo disco y espectáculo, con la propuesta de llevar los vestuarios que ha creado a un museo de Valencia, España.Asimismo, Regina Orozco y Eugenia León alistan, por separado, su siguiente producción discográfica, prevista para el segundo semestre del año, según adelantaron.