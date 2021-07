Dice Aleida Núñez que el mejor regalo de cumpleaños es tener trabajo

México, 25 Ene (Notimex).- La actriz Aleida Núñez, quien da vida a “Gardenia” en la telenovela “Mañana es para siempre”, dijo que el mayor festejo que puede tener por un año más de vida es compartir con su familia y amigos, pero sobre todo el tener trabajo.Durante su participación en el programa “Muévete”, el productor, Roberto Romagnoli, junto con los conductores Maribel Guardia, Latin Lover y Juan José Ulloa, celebraron el cumpleaños de la actriz con un pastel.”Me llevo en el corazón este suculento pastel, pero más el aplauso del público, que a través de la telenovela reconoce mi trabajo; además, en breve saldrá el `sountrack” de la novela en el que interpreto el tema `Mañana es para siempre”, del compositor Fato”, enfatizó.Destacó que su papel de “Gardenia” dará grandes sorpresas, porque luchará por el amor “Eduardo Juárez”, quien se hace llamar “Franco Santoro” (Fernando Colunga). “Voy a luchar por su amor con uñas y dientes, porque es el amor de mi infancia y no lo voy a dejar”.Al preguntarle sobre su novio, la actriz no quiso hacer ningún comentario, sin embargo, sonrió cuando se le cuestionó sobre una boda en puerta y rápidamente la actriz enseñó los dedos de su mano para demostrar que no había anillo de compromiso.