CIUDAD DE MEXICO--(Marketwire - October 23, 2008) - Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (NYSE: KOF) (BMV: KOFL) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador más grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo en términos de volumen de ventas, anunció hoy sus resultados consolidados para el tercer trimestre 2008.

-- Los ingresos totales alcanzaron Ps. 19,770 millones en el tercer trimestre de 2008, representando un incremento de 14.5% en relación al mismo periodo del año anterior; excluyendo el efecto positivo de Refrigerantes Minas Gerais ("Remil"), los ingresos totales hubieran crecido 7.0% en comparación con el tercer trimestre de 2007. -- Derivado de crecimientos de doble dígito en la utilidad de operación de nuestra division Mercosur, la utilidad operativa consolidada creció 10.3% alcanzando Ps. 3,194 millones para el tercer trimestre de 2008. Nuestro margen operativo fue de 16.2% para el tercer trimestre de 2008. -- La utilidad neta mayoritaria decreció 35.5% a Ps. 1,252 millones en el tercer trimestre del año 2008, resultando en una utilidad por acción de Ps. 0.68 para el periodo. "En medio del dificil entorno económico actual, nuestra Compañía fue capaz de producir un crecimiento de la utilidad operativa de doble dígito para el trimestre. Continuamos integrando nuestra nueva

de la Compañía.

INFORMACIÓN PARA LA CONFERENCIA TELEFÓNICA

Nuestra conferencia telefónica del tercer trimestre de 2008 se llevará a cabo el día 23 de Octubre de 2008 a las 11:30 A.M. ET (10:30 A.M. hora de México). Para participar en la conferencia telefónica, favor de marcar: desde Estados Unidos: 866-700-7477 e Internacional: 617-213-8840. Adicionalmente estará disponible la transmisión del audio en vivo a través de nuestra página de Internet en www.coca-colafemsa.com.

Si usted no puede participar en tiempo real, una repetición de la misma estará disponible hasta el 30 de Octubre de 2008. Para escuchar la repetición, favor de marcar: desde Estados Unidos: 888-286-8010. Internacional: 617-801-6888. Contraseña: 72519928.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores), Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país), Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 31 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1"500,000 detallistas en la región. The Coca-Cola Company tiene una participación del 31.6% en el capital accionario de Coca-Cola FEMSA.

