Celebrará Juan Manuel Bernal 25 años de carrera con la obra “Otelo”.

México, 16 Sep (Notimex).- El actor Juan Manuel Bernal celebrará 25 años de trayectoria con la puesta en escena “Otelo”, de Willian Shakespeare, en la cual dará vida al personaje de “Yago”.

""Yago" es como uno de los más grandes personajes que escribió Shakespeare, es muy complicado y llega en un momento ideal en mi carrera, entonces la directora pensó en mi y estoy en el momento de hacerlo", comentó.

En declaraciones a la prensa, refirió que en breve dará inicio a los ensayos para estrenar durante los meses de febrero o marzo próximos, en el que compartirá escenario con Cecilia Suárez y Joaquín Cosío, bajo la dirección de Claudia Ríos.

Dicho proyecto, que servirá al actor para celebrar un cuarto de siglo de carrera, será alternado con las grabaciones de la telenovela de Televisión Azteca, mediante la cual reaparecerá en la pantalla chica tras su trabajo en la mini serie sobre vampiros "Noche eterna".

"No sé a que hora ni cómo le voy a hacer con telenovela y todo, pero me dará tiempo para mis ensayos; ya tengo que empezar a trabajar, no nos queda de otra", consideró Juan Manuel Bernal.

Actualmente está presente en la cartelera cinematográfica con el filme "High school musical: El desafío", y participa en la segunda temporada de la serie "Capadocia", comentó tras su regreso de la gira promocional por Estados Unidos, con motivo de lanzamiento de la producción televisiva.

"Tuvimos una bronca con la locación, porque se está ya cambiando lo del Toreo (de Cuatro Caminos), ya lo están tirando y eso retrasó un poco, por eso es que puedo hacer la telenovela. Se suponía que empezabamos en octubre, pero obviamente no lo haremos sino hasta el año próximo", explicó.

Agregó que con el estreno de “Capadocia” en Estados Unidos se espera conquistar en primera instancia al mercado hispano, y posteriormente cautivar al sajón, pues la producción para HBO será televisada en español, con subtítulos en inglés.