Figuran Montaner, Emmanuel y Lucero entre nominados al premio Lunas.* Rebecca de Alba y Juan Manuel Bernal conducirán la ceremon

México, 11 Sep (Notimex).- Artistas como Ricardo Montaner, Emmanuel, Lucero, Motel, Tatiana y “Chabelo” son algunos de los 233 nominados dentro de las 19 categorías de los premios Lunas del Auditorio, que se efectuarán el próximo 29 de octubre.

El anunció para las codiciadas preseas que se otorgan a lo mejor del espectáculo en vivo, presentado en el país, fue dado a conocer la víspera en el marco de la frase: "Las `Lunas" de octubre son las más bonitas".

Ello en presencia de Rodrigo Fernández, director general de programación de Tv Azteca; Luis de Llano Macedo, vicepresidente de programación musical de Televisa ; Fernando Sariñana, director general de Canal 11; Jorge Volpi, director de Canal 22 y María Cristina Cepeda, directora del Auditorio Nacional.

Rebecca de Alba y Juan Manuel Bernal fue dupla encargada de dar la bienvenida a las personalidades que se dieron cita para disfrutar en el Lunario del Auditorio Nacional de una velada festiva.

De Alba señaló que ella y Bernal serán los encargados de la conducción el día de la entrega de las preseas, ocasión en la que el estado invitado de honor será Campeche.

Las categorías quedaron integradas de la siguiente forma; en Balada: Alberto Vázquez, Amanda y Diego Verdaguer, Armando Manzanero y Susana Zabaleta, BolerOpera, Emmanuel, José Luis Rodríguez "El Puma", Lucero, Marco Antonio Muñiz, Ricardo Montaner, Roberto Carlos, Sin Bandera, Susana Zabaleta, Víctor García, Yuri y Yuridia.

En el rubro de Ballet, destacan: Ballet de Monterrey, Ballet de San Petersburgo, Ballet del teatro de la Scala de Milán, Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional de Rusia, Royal Ballet de Londres, Royal Winnipeg Ballet de Canadá y Siberian State Ballet.

En Danza Moderna: Ballet Teatro del Espacio, Alas de Madonna, Arkanum, Circo Barroco, De lo Femenino a lo Masculino, Mírame a los Ojos, En el mar la vida es más chistosa, Les voces triunfo Di Afrodita, Luz de Luna, Tres Generaciones y XXV aniversario.

Espectáculo alternativo: Aga-Boom, Apocalyptica, Blue Man Group, Diamanda Galás, Divinas Pecadoras, Fuerza Bruta, Mayumana, Mumu Fest II, Nightwish, Rosa Mexicano, Señor Coconut y Waterwall.

En Espectáculo Clásico: Carmen Opera Monumental, Compañía Nacional de Opera, Concierto Operístico Orfeo, Coro del Teatro de Bellas Artes, El Show de los 10 Pianos, Ennio Morricone, Filippa Giordano, Gala Inaugural del Auditorio Telmex Metropolitano y Gala Ramón Vargas. Sigue Figuran Montaner. dos.Vargas

Así como: Niños Cantores de Viena, Opera Montezuma, de Antonio Vivaldi, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Orquesta de la Compañía Nacional de Zarzuela, Orquesta Filarmónica de Israel y Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Jalisco.

En Espectáculo Familiar se encuentran: Xavier López "Chabelo", Disney sobre hielo, El mundo mágico de Disney sobre hielo, High School Musical, Luis Pescetti, Patito feo, Peter Pan, Playhouse Disney, Quidam, Slava"s Snowshow, Tatiana y Un cuento de ballet para niños.

En Jazz y Blues destacan: Anthony Braxton, Bebel Gilberto, Bobby McFerrin, Contemporánea en vivo, Dave Douglas Quintet, Iraida Noriega, Mike Stern, Paquito D"Rivera y Scott Henderson.

Música Afroamericana: Cartel de Santa y B-real, Celso Piña, Daddy Yankee, Don Omar, Ganja, Jerry Rivera, La Internacional Sonora Santanera, Omara Portuondo, Reggae Music Fest, Salsa Fest 2007 y Víctor Manuelle.

Música Electrónica: Acapulco music festival 2008, Daft Punk, Deep dish, Dj Tiesto, Ferry Corsten, Infected Mushroom, Justice, Los amigos invisibles, Metric, Muse, Nick Warren, Paul van dyk, y Sasha John Digweed.

Música Grupera: Banda Pequeños musical, Francisco "El Chico" Elizalde, Intocable, Jenni Rivera, K-Paz de la Sierra, El Recodo y Los Tigres del Norte.

Música Iberoamericana: Alberto Cortez, Dos Pájaros de un Tiro, Eugenia León, Facundo Cabral, Fernando Delgadillo, Hernaldo Zúñiga, Quilapayún, Luis Eduardo Aute, Oscar Chávez, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez.

Música Mexicana: Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Joan Sebastian, Pepe Aguilar, Vicente Fernández, Pedro Fernández y Rocío Banquells.

Musical Teatral: "Avenida Q", "Aventurera", "El diluvio que viene", "El rey león", "Hoy no me puedo levantar", "La Bella y la Bestia", "Una Eva y dos patanes" y "Víctor Victoria".

Pop en Español: Alejandro Sanz, Aleks Syntek, Belanova, Chayanne, Elefante, Enrique Iglesias, Jesse Joy, Julieta Venegas, Miguel Bosé, RBD, Reyli, Shakira, Timbiriche y Yuridia y Yahir.

Pop en Lengua Extranjera: Air Supply , Alizeé, Avril Lavigne, Backstreet Boys, Bright Eyes, Electric Light Orchestra, Erasure, Gwen Stefani, Hilary Duff, Jonas Brothers, Joss Stone, Keane, Kenny G, Liza Minnelli, y Michael Bolton. Sigue Figuran Montaner. tres. Bolton

Rock en Español: Alejandra Guzmán, Babasónicos, Café Tacvba, Disidente, Enrique Guzmán, Fobia, Héroes del silencio, Los Auténticos Decadentes, Mago de Oz, Maná, Motel, Panda, Ska Fest 2007, Vive Latino, y Zoé.

Rock en Lengua Extranjera: Aerosmith, Bob Dylan, Creedence Clearwater Revisited, Guns N"Roses, Iron Maiden, KoRn, Marilyn Manson, Motorokrsfest 2007, Rod Stewart, Scorpions, Smashing Pumpkins, The Cure, The Doord, The killers y Zero Fest.

En la categoría de Tradición y Folklore: Chavela Vargas, Guelaguetza, Jarocho, Los niños virtuosos del Cáucaso, Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, Misa Flamenca y Fantasía de Tailandia.

En World Music: Caetano Velosos, Chambao, Enrique Morente, Gal Costa, Goran Bregovic, Manu Chao, Martirio y Son de la Frontera, Bajofondo, Angelique Kidjo y Women of the World.

Por la alfombra roja celebrada para anunciar los nominados a las Lunas del Auditorio Nacional 2008, desfilaron artistas como Aleks Syntek, Motel, Jesse Joy, Banda El Recodo, Sergio Mayer, Carlos Cuevas, La Nueva Banda Timbiriche, Elan, Live, La Internacional Sonora Santanera, Víctor García y Salón Victoria, entre muchos otros.