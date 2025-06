Ciudad de México (23 de Julio, 2008), Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL, NYSE: KOF) ("Coca-Cola FEMSA" o la "Compañía"), el embotellador más grande de productos Coca-Cola de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo en términos de volumen de ventas, anunció hoy sus resultados consolidados para el segundo trimestre 2008.

· Los ingresos totales alcanzaron Ps. 18,544 millones en el segundo trimestre de 2008, representando un incremento de 6.7% en relación al mismo periodo del año anterior; excluyendo el efecto positivo de un mes de Refrigerantes Minas Gerais ("Remil"), los ingresos totales hubieran crecido 4.6% comparados con el mismo periodo del año 2007. · Derivado de crecimientos de doble digito en la utilidad de operación de nuestras divisiones de Latincentro y Mercosur, combinado con un control de costos y gastos a lo largo de nuestros territorios, la utilidad operativa consolidada creció 8.9% alcanzando Ps. 3,169 millones para el segundo trimestre de 2008. Sin dar efecto a la adquisición de Remil, la utilidad operativa hubiera crecido 7.9% a Ps. 3,138 millones y nuestro margen operativo hubiera sido de 17.3% para el segundo trimestre de 2008. · La utilidad neta mayoritaria incrementó 3.9% a Ps. 1,844 millones en el segundo trimestre del año 2008, resultando en una utilidad por acción de Ps.

Valle en México, como anteriormente se había planeado, e iniciamos su distribución en Costa Rica" comentó Carlos Salazar Lomelín, Director General de la Compañía.

Nuestra conferencia telefónica del segundo trimestre de 2008 se llevará a cabo el día 23 de Julio de 2008 a las 11:00 A.M. ET (10:00 A.M. hora de México). Para participar en la conferencia telefónica, favor de marcar: desde Estados Unidos: 866-700-7477 e Internacional: 617-213-8840. Adicionalmente estará disponible la transmisión del audio en vivo a través de nuestra página de Internet en www.coca-colafemsa.com. Si usted no puede participar en tiempo real, una repetición de la misma estará disponible hasta el 30 de Julio de 2008. Para escuchar la repetición, favor de marcar: desde Estados Unidos: 888-286-8010. Internacional: 617-801-6888. Contraseña: 23478878. v v v Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Sprite, Fanta, Lift y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores),Nicaragua(todo