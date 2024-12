En Argentina el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego dijo que Javier Milei es el único líder en América Latina que defiende la libertad. Antes o después de expresar tal despropósito el propietario de Elektra y TV Azteca se lanzó contra el gobierno de México.

«Siempre están ahí los zurdos de mierda y hay que regresarlos a la alcantarilla de donde salieron y es que nunca cesan, en México pensamos que ya habíamos llegado a una situación democrática y ándale, resulta que ya regresamos al régimen del partido único, liderado por un líder que nos ha dejado una revuelta y nos ha dejado indefensos, sin un poder autónomo judicial y son mentiras a diario, con el poder que tienen sobre los medios engañan a la gente y son muy pocos los que tienen principios en mi país». R. SALINAS PLIEGO

En su conferencia de prensa mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al polémico hombre de negocios con la criptonita que tanto debilita a quienes se sienten poderosos por poseer mucho dinero: “Va a tener que pagar los impuestos que debe; a lo mejor se tarda la justicia, pero siempre llega”.

¿Cuánto debe Salinas Pliego de impuestos? Más de 30 mil millones de pesos, esto es, alrededor de 1 mil 400 millones de dólares.

Se sabe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que Ricardo Salinas Pliego perderá los litigios a los que recurrió para no pagar sus impuestos. El problema para la actual cúpula del poder judicial es que sus integrantes aseguran que sin duda condenarán al dueño de Elektra, pero no dicen cuándo y el tiempo pasa y pasa. Y él sigue sin pagar, lo que lleva a mucha gente a sospechar arreglos raros. Esta es otra explicación de la crisis del poder judicial mexicano.

¿Sobrevivirán las empresas de Salinas Pliego si el empresario, como en el chachachá, toma chocolate y paga lo que debe? Espero que sí. Se dice que generan unos 100 mil empleos. Sería terrible que se perdieran.

No está en la intención de nadie destruir ni a Salinas Pliego ni a sus empresas. El actual gobierno de México solo quiere que él pague lo que debe. Esto no es comunismo. Un hombre culto como el dueño de Elektra, estudioso de la historia económica de la humanidad, no ignora que el capitalismo se ha desarrollado y originado tantas innovaciones tecnológicas en gran medida porque se han cobrado impuestos que han sido utilizados por los distintos Estados para financiar infraestructura, universidades y grandísimos proyectos que las empresas privadas jamás emprenderían en sus inciertas etapas iniciales.

Salinas Pliego está moralmente obligado a pagar lo que debe y a seguir trabajando con la creatividad empresarial que le caracteriza para que sus empresas ofrezcan todavía más empleos a la sociedad mexicana. Y ojalá se olvide ya de dividir con expresiones vulgares como zurdos de mierda.

Por cierto, busqué en internet la expresión zurdos de mierda y encontré una canción con ese título. Al terminar de escucharla Google me llevó a un grupo musical llamado Pelea de Ratas. Por alguna razón pensé que las ratas están dando la pelea para globalizar el movimiento ultraconservador de Donald Trump. De eso trataba el evento en Argentina al que asistió Ricardo Salinas Pliego.

El New York Times le dedicó una nota bastante amplia a esa reunión: “Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y la globalización del movimiento pro-Trump”. Tan importante diario solo menciona a un mexicano asistente a la Conferencia de Acción Política Conservadora celebrada en Buenos Aires, el actor Eduardo Verástegui. A nuestro empresario más ruidoso no lo pelaron: de plano no le vieron nivel para ubicarlo al lado de las personalidades de ultraderecha asistentes: Javier Milei, Lara Trump, Alejo De Gennaro, Eduardo Bolsonaro, Ben Shapiro, Kari Lake.

El que ignoró a Milei y a sus invitados fue Elon Musk. Empresario más que racional seguramente no ve oportunidades de negocio en la Argentina neoliberalizada.