Me voy a ir punto por punto:

1.- Se juntaron Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en algún presuntuoso evento para cuestionar a Andrés Manuel López Obrador.

2.- En tal evento participó también el expresidente del gobierno español, José María Aznar.

3.- Los tres, y otras personas, criticaron a los “populistas latinoamericanos”, es decir, hicieron lo que siempre hacen y que ya resulta bastante aburrido.

4.- Ernesto Zedillo fue un presidente aceptablemente eficaz, sobre todo porque no se opuso a la transición democrática. Recordemos que en las elecciones presidenciales celebradas en su sexenio el panista Vicente Fox echó al PRI de Los Pinos. Cometió errores, desde luego, y el principal fue el Fobaproa, aquel rescate de banqueros y otros potentados que le costó al pueblo de México millones y millones (y muchísimos más millones) de dólares que quizá habrían estado mejor empleados en algo que para Zedillo es populismo, pero para otros es simple justicia social: apoyar a los más pobres.

5.- Felipe Calderón llegó a la presidencia gracias a un escandaloso fraude electoral. Encabezó un pésimo gobierno, especialmente porque metió a la sociedad mexicana en la estúpida guerra contra el narco que todavía en la actualidad sigue ensangrentando a México. El estratega principal de Calderón está en la cárcel en Estados Unidos acusado de haber trabajado para el cártel de Sinaloa.

6.- José María Aznar, independientemente de la calidad de su gobierno en España, intervino ilegalmente en las elecciones presidenciales de México de 2006, desde luego a favor de Felipe Calderón y en contra de Andrés Manuel López Obrador.

7.- Decepciona saber que Ernesto Zedillo, un hombre inteligente, no haya mencionado ninguno de tales hechos absolutamente antidemocráticos en el evento con Aznar y Calderón. Porque Zedillo conoce a la perfección lo que pasó en México en 2006 y después. No puede ignorar que hubo un gran fraude electoral contra López Obrador, que al PAN lo apoyaron políticos extranjeros en aquella elección y que en el sexenio calderonista, para intentar que los mexicanos olvidáramos el fraude se decidió llevar a México a una guerra que no fue absolutamente estúpida solo porque hubo una lógica perversa detrás de ella: hacer negocio con la adquisición de armamento sofisticado que, en el colmo de la desvergüenza, se puso no al servicio de la nación, sino de las mafias del crimen organizado.

8.- Zedillo sabe, porque vive en Estados Unidos donde ha sido empleado de la oligarquía financiera, que el principal colaborador de Felipe Calderón está siendo enjuiciado, acusado de haber trabajado para el narco. Un hombre tan informado como Zedillo debe estar consciente de que si se condena a García Luna en los tribunales de aquella nación, inmediatamente después tendrá que ser arrestado por complicidad el señor Calderón.

9.- ¿Qué va hacer Zedillo cuando Calderón vaya a la cárcel por haber permitido e inclusive alentado las fechorías de García Luna? ¿Acaso Zedillo organizará en una prisión de alta seguridad estadounidense un simposio neoliberal con Calderón para seguir atacando a AMLO?

10.- En una de esas, si Zedillo insiste en seguir de amiguito de Calderón, va a terminar siendo sospechoso también de complicidad. Conste, a pesar de que el pueblo de México en una consulta democrática lo exigió, ni a Calderón ni a Zedillo los está investigando el presidente López Obrador: A estos cruzados contra el populismo, por lo que hizo García Luna, el castigo les podría llegar desde Estados Unidos. Es muy sencillo: si Calderón es cómplice de García Luna, y Zedillo es tan amigo de Calderón, entonces los tres pertenecen al mismo grupo mafioso.