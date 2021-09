Corral se pasó de vivo

¿DÓNDE QUEDÓ LA LANA?

No conforme con dejar una “herencia” de 10 mil 820 millones de pesos que se le deben a múltiples proveedores y acumular una deuda global que asciende a casi 64 mil millones de pesos, el todavía gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, prácticamente está dejando con una mano atrás y una mano adelante para el arrnque de su gestión a la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, pues de acuerdo a información que nos proporcionó su equipo de transición, el gobierno saliente chihuahuense utilizó nada menos que mil 800 millones de pesos de participaciones del Gobierno Federal que estaban destinados para la administración entrante.

En conferencia de prensa, Carlos Olson y Luis Aguilar, integrantes del equipo de transición de Maru Campos, explicaron que Javier Corral utilizó mil 800 millones de pesos que correspondían a la administración entrante y que inicia oficialmente el próximo 8 de septiembre. No hay recursos ni siquiera para pagar la primera quincena de los empleados estatales, pues toso el dinero quedó comprometido, pues resulta que el muy abusado de Javier pidió un adelanto de participaciones federales por mas de 3 mil 700 millones de pesos, de los cuales mil 800 millones no le correspondían a su administración, lo que significa que no sólo deja sin recursos al gobierno de Maru Campos, sino que la dejó sin posibilidades de solicitar nuevo apoyo a la Federación.

Por otra parte, diputados electos de Chihuahua informaron que también se dispuso de 800 millones de pesos de los fondos de reserva del Fideicomiso Carretero, los cuales serán restituidos hasta el 2022, dejando comprometiendo al nuevo Gobierno a pagarlos. Sin embargo, tanto Maru Campos como los legisladores electos se comprometieron con todos los chihuahuenses a que harán frente a todos los retos retos que dejó la administración saliente y que las finanzas del estatales se manejaran con total transparencia, además de que contarán con los mejores perfiles para la búsqueda de soluciones

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Finalmente comenzó el desfile de los alcaldes electos capitalinos por el despacho de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, quien este jueves recibió en una primera instancia a la aliancista Lía Limón García, quien gobernará el próximo trienio en Álvaro Obregón. Cabe destacar que estas reuniones se agendaron por separado y en orden alfabético (de la alcaldía), por lo también se reunió con Margarita Saldaña (Azcapotzalco), Santiago Taboada (Benito Juárez) y Giovani Gutiérrez (Coyoacán), coincidentemente los cuatro pertenecientes a la oposición. *** Cabe destacar que tanto la titular del GCDMX como Limón García coincidieron en señalar que este encuentro no fue para ofrecer disculpa alguna por el incidente que se registró en las inmediaciones del Congreso capitalino, en el Centro Histórico y en el que la alcaldesa electa de Álvaro Obregón resultó lesionada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX). Ambas decidieron dejar atrás ese episodio y manera cordial y respetuosa abordaron tema prioritarios para los vecinos de la demarcación: Agua, seguridad, servicios urbanos, movilidad, medio ambiente y, sobre todo, el presupuesto. *** Para este viernes, Sheinbaum Pardo sostendrá reuniones con Berenice Hernández, de Tláhuac; Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Francisco Chiguil, de Gustavo A. Madero; Armando Quintero, de Iztacalco; Luis Quijano, de Magdalena Contreras y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo. A los alcaldes electos restantes los recibirá próximo lunes 6, quedando pendiente nada más Adrián Ruvalcaba, de Cuajimalpa, pues por diversos compromisos tuvo que reagendar su encuentro con la Jefa de Gobierno.

SEGUNDA VUELTA

En sencilla y austera ceremonia, el panista Renán Barrera Concha rindió protesta este jueves como edil de Mérida, con lo que estará pasando a la historia como el primer alcalde que estará al frente de la presidencia municipal meridense por tres administraciones. Además, con este hecho, Barrera Concha se convierte en el primer presidente municipal reelecto de manera consecutiva, esto después de la reforma constitucional de 2018 que permite la reelección en esta entidad en la figura de alcaldes. Para este acto, Barrera Concha estuvo acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien destacó la necesidad de continuar el trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad para seguir la ruta de progreso y bienestar ya trazada para Mérida. A su vez, el munícipe meridense agradeció la confianza a la ciudadanía por permitirle encabezar por tercera ocasión el Ayuntamiento. Y respecto a sus ciclos anteriores, comentó que en el primero le tocó recuperar una ciudad agraviada, oscurecida y en bancarrota, la cual entregó recuperada funcionando y, en el segundo, se trató de un ciclo muy complejo, enmarcado por la peor pandemia mundial de los últimos siglos, inundaciones y males reales que otros convirtieron en ataques desmedidos.

LE JUEGA AL CANELAS

Alonso Ancira no ha cumplido con lo que prometió. El tiempo se agotó y no ha cubierto el acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que el presidente de Altos Horno de México, S.A. (AHMSA) está caminando sobre hielo muuuuuuy delgado.