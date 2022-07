Wimbledon es el evento que pone sus propias reglas y poco le importo que las agrupaciones ATPTour y la WTATennis no reconocieran al torneo más prestigiado del mundo retirándole los puntos porque Inglaterra no esta de acuerdo en la guerra entre Rusia y Ucrania y no acepto a ningún jugador de Rusia ni de Bielorrusia, situación que incomodó a los y las participantes pues son jugadores profesionales que se rigen de acuerdo a las clasificaciones y puntos que se otorgan de acuerdo a sus resultados. A Wimbledon le importó muy poco y su torneo volvió a ser una vez más un éxito comercial, mediático y de imagen.

Los jugadores no les importó, pues para un tenista profesional el no pisar el pasto de Wimbledon es algo que no les puede suceder. La Directiva del All England Club sigue las indicaciones de su Comité Olímpico y de su gobierno y simplemente siguió adelante y otorgó los premios prometidos, rebasó los ratings de televisión en la Gran Bretaña al tener al británico Cameron Norrie en semifinales y en el mundo rebasaron sus expectativas de rating aun sin Roger Federer, sin Rafa Nadal en las semifinales y sin Serena Williams que según los medios norteamericanos eran los que movían las agujas de los ratings. No es cierto de acuerdo al reporte de ratings de la BBC en Londres.

La final inédita de las mujeres entre la campeona Elena Rybakina nacida en Moscú, radicada en Moscú pero con pasaporte de Kazajistan desde hace 5 años venciendo a la jugadora de Tunisia Ons Jabeur registró números impresionantes en ratings en la Gran Bretaña y el mundo entero tuvo la oportunidad de ver a nueva figura como Elena Rybakina que dará mucho de que hablar en el futuro.

En la final de hombres tenia una gran expectación, pues los aficionados deseaban ver a Nick Kyrgios el australiano rebelde contra el controvertido Novak Djokovic. Los natalistas no querían que ganara Djokovic y los Federalistas tampoco, pero curiosamente Novak Djokovic tenía que encontrar la forma de volver a ganar un GS, y ganar su 7o. Titulo en Wimbledon y demostrarle a él mismo y al mundo que Novak Djokovic esta de vuelta y los ratings de televisión de la final entre Djokovic y Kyrgios fue más alta de lo que se esperaban y como dijo Novak Djokovic “esta final tenía un alto grado de dificultad y era muy importante para mí salir ganador”.

Existen versiones que algunos firmas y marcas que apoyan con patrocinios millonarios a Novak Djokovic cancelaran sus contratos lo cual no molestaría tanto al serbio quien dice que prefiere mantener sus principios y su forma de pensar a continuar con patrocinios que no están de acuerdo con sus convicciones. Djokovic no es monedita de oro, pero el defiende sus principios y sus valores, que podrían ser cuestionados por muchos, pero al final el serbio continúa levantando trofeos y aún le faltan varios mas.