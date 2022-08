Tengo que hacer tres viajes nacionales en los próximos 15 días. Como dicen en Twitter, lo comento por si alguien estaba con el pendiente.

Por razones de trabajo y personales en las siguientes dos semanas debo volar una vez desde la Ciudad de México a Guadalajara —y volver, obviamente— y en dos ocasiones tendré que hacerlo desde la capital del país a Monterrey.

Como estoy harto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, voy a reservar lugares en Aeroméxico para hacerlo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Ya he estado en el AIFA y he tardado en llegar a su terminal, desde Polanco, entre 40 y 50 minutos. Desde Santa Fe más o menos he hecho el mismo tiempo.

De la colonia Polanco al AIFA el coche tarda 20 minutos más en llegar que al AICM.

De la colonia Santa Fe al AIFA el coche tarda 20 minutos menos en llegar que al AICM.

Del 15 de agosto en adelante —cuando Aeroméxico empiece a volar a Guadalajara y Monterrey desde el AIFA— para visitar estas ciudades no volveré a hacerlo desde el AICM.

No tengo ninguna razón para utilizar una aeropuerto saturado, sucio y feo si puedo recurrir a una terminal limpia, funcional y muy bella.