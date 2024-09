Todo el debate parece centrarse en el hecho de que sólo con dos o tres diputados y un senador el oficialismo conseguirá la mayoría calificada (66%), lo cuál sumado a la mayoría de las legislaturas locales (estados, se ocupa el voto mayoritario de, mínimo, 17) faculta al constituyente a cambiar nuestra carta magna; es decir, no es preciso siquiera que el ejecutivo y su partido se afanen en construir mayorías para ese fin, si no que prácticamente se tiene esa prerrogativa desde el día uno, tanto de la nueva legislatura cómo de la próxima nueva titular del ejecutivo, con todos los riesgos que esto, de tratarse de un gobierno federal irresponsable, tendría, con un potencial pronóstico reservado; un arma de doble filo, en los hechos, ya que por otro lado el fantasma del estancamiento del proceso político y la ingobernabilidad quedan exorcizados, pero lo cual a su vez hace que recaiga casi absolutamente toda la responsabilidad en el oficialismo en lo referente a la gobernanza del país.

Pero veamos, hay que analizar cómo y porque se llega a este escenario, que es en los hechos un regreso al sistema de gobierno de partido de Estado, que prevaleció en México desde el final de la Revolución mexicana hasta por ahí de 1997, donde el Estado mexicano, gracias a sucesivas reformas coronadas por las político electorales de 1996, comenzó a funcionar acorde a la letra constitucional, dejando atrás, cuándo menos pretendidamente por algunos actores políticos de avanzada el que básicamente fuera en la práctica la Constitución letra muerta.