El sueco Vicent Norrman se hizo presente en el K Club de Irlanda, en donde el nacional Rory McIlroy había conquistado este título en 2016, el Horizon Irish Open. Pues bien, con Rory habiendo disparado un fantástico 66 se había colocado a solamente un golpe de distancia de Hurly Long, con quien jugó la ronda final, al lado de Jordan Smith.

Sin embargo, McIlroy jugó una de sus peores vueltas finales, con un decepcionante 74 que lo sacó de la pelea por el campeonato, en los últimos nueve hoyos. En los primeros nueve hoyos y con un buen comienzo, McIlroy se encontraba a solo uno del liderato y con las mejores posibilidades de llevarse el título por segunda vez. Era claro que el de Irlanda del Norte era, por mucho, el jugador de mayor jerarquía en el field.

Pero en el golf suceden los imprevistos, el sueco Vincent Norman, con un rally de birdies a partir del hoyo 7, disparó un excelente 65 para alzarse con el trofeo con score de 14-bajo par. Rory había llegado ya a 13-bajo par, por ello resulta increíble que no haya podido cerrar el torneo en su favor. Con excepción de Norrman, casi todos los jugadores de los grupos finales se tambalearon en la recta final y en determinado momento, parecía que unos contagiaban a los otros en una guerra de errores.

Norman finalizó una hora y media antes de que finalizara el grupo final, cabe decir que no cometió un solo bogey en su recorrido final, habiendo jugado ocho hoyos sucesivos en seis-bajo par, del hoyo 7 al 14, en donde acertó seis birdies. En los seis primeros hoyos nada sucedía en su vuelta, hasta que se encendió en esta racha ganadora. Rory McIlroy no fue capaz de repetir su triunfo de 2016 y para la próxima edición se anuncia que el Irish Open se disputará en el Royal County Down, una cancha tipo links muy tradicional en Irlanda del Norte.

En la LPGA, la australiana Minjee Lee, que tenía una buena ventaja de cinco golpes con ocho hoyos por jugar. estuvo a punto de perder el título a manos de la británica Charley Hull, a quien finalmente debió superar en apretada muerte súbita en el segundo hoyo. Esto sucedió en el Kroger Queen City Championship, en Cincinnati, Ohio. Minjee Lee, quien no había ganado en esta temporada, luego de haber tenido un gran año 2022, en que conquistara el U.S. Women’s Open, declaró que, ante sus errores y el empuje de Hull, debió enfocarse nuevamente en los últimos hoyos, ello para recobrar la confianza, una vez que había perdido los cinco de ventaja, especialmente cuando cometió un horrible doble-bogey en el hoyo 12.

Lee firmó tarjeta de 71 golpes, para alcanzar los 16-bajo par, pero se debe considerar que ya había llegado a 18-bajo par, cuando a mitad del recorrido se veía en control de su juego. Charley Hull apretó el paso al final con score de 69 golpes, que la hicieron llegar también a 16-bajo par. La china Ruoning Yin, también una ganadora en esta temporada se quedó a solo dos golpes, tras haber formado tarjeta de 67 golpes, para score de 14-bajo par. Ally Ewing terminó en cuarto sitio, con un excelente 66 y score acumulado de 12-bajo par. Ya en la muerte súbita, Charley Hull estuvo a punto de lograr el título en el primer hoyo, pero su putt quedó a solo milímetros de haber caído al fondo de la copa. Enseguida, en el segundo hoyo, la aguerrida Minjee Lee ejecutó su golpe de salida hacia el rough del lado izquierdo, pero desde ahí pegó un tiro con el pitching wedge, que terminó a menos de un metro de la bandera, para el birdie ganador.

Fue su novena conquista en la LPGA y su primera victoria desde que ganara el U.S. Women’s Open el año pasado. Gaby López finalizó en el lugar 19, con 281 golpes, siete-bajo par, en tanto que María Fassi más abajo, con 286 golpes, dos-bajo par, en el puesto 49. Cabe recordar que Fassi tuvo su mejor desempeño del año pasado en Cincinnati, en donde ocupó el tercer lugar.

En el Champions Tour, el zurdo Steve Flesch logró su primera victoria de la temporada con una vertiginosa ronda final de 62 golpes, que dejó muy poco espacio para el drama dominguero. No hubo tal, ya que el zurdo arrolló con un score acumulado de 194 golpes, 19-bajo par, que le dio una victoria por margen de tres golpes sobre Kevin Sutherland, quien firmó tarjeta final de 67 golpes y total de 197 golpes. En el tercer sitio empataron Brett Quigley (68) y Y.E. Yang (70), cada uno con score de 200, 13-bajo par. Y.E. Yang es el jugador coreano que venció a Tiger Woods en la final del PGA Championship en 2009, el primer jugador que remontó para superar al astro estadunidense cuando éste tenía el liderato en los primeros 54 hoyos. Lamentablemente, Esteban Toledo no participó en el torneo.

Y por último Lauren Olivares hizo historia en el golf NCAA l de estados unidos al tirar 60 en la primera ronda del COUGAR CLASSIC. Olivares de la universidad de Carolina del Norte firmo 9 birdies y un par para una vuelta de 28 y una segunda con 5 pájaros más dos pares y 2 bogeys, que de haber hecho par le hubieran restado 2 golpes más. Bien por Lauren al lograrlo en una cancha de 6269 yardas par 71.

Yo les recuerdo que jugar golf es… Hacer amigos ¡Hasta la próxima!

Correo: asanchez@infogolfamerica.com