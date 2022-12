Versiones van y vienen en el que en algunos países se conoce como ‘futbol de estufa’, es decir, trascendidos sobre negociaciones en marcha sobre posibles contrataciones, fichajes ya en firme, caídas de algunos en el último momento, como la reciente de Luis Suárez al Cruz Azul mexicano, que estando ya amarrado y a falta de una sola firma, hizo caso a un consejo, no excento de mala leche por parte del mismo jugador que en el mundial echó al suelo y pisó la camiseta de la selección mexicana, que había intercambiado con Andrés Guardado (Lio Messi), respecto a una supuesta (y FALSA, en todo aspecto) superidirdad de la Liga carioca por sobre la Azteca. Está más que visto que Messi tiene cierta animadversión por México, pero que sepa que en el próximo Mundial 2026 (que lo va a jugar, según versiones más que autorizadas) aquí se topará con una sede en donde México será local, en cosa del 90% o aún más.

La posibilidad de ir a jugar al equipo Al Nassr de Arabia Saudita ahí está, pero CR7 pretende jugar ligas europeas, cosa que es loable de su parte, y que estaría en óptimo nivel para hacerlo, ávida cuenta que su baja en el mundial de #Qatar2022 se debió a una de esas decisiones estúpidas que dañan al espíritu cristalino del futbol, que fue, en un acto del egoísmo más bajo de parte de su D.T.,que ni su nombre merece ser citado aquí, la de enviarlo todo el último semestre a la banca en el Manchester United de la Premiere League, haciendo así que perdiese temporalmente su ritmo de competencia, pero eso sí, en el momento menos indicado para el gigante portugués.

Que sepa Cristiano que a la Liga Mx no se viene de vacaciones y a cobrar, como erróneamente lo creyeron en su momento Bern Schuster, Bebeto o el mismo Dani Alves (por ejemplo) y que a la postre, no pudieron ser ni titulares unos, otros ya no digamos brillar. Cristiano Ronaldo se puede asesorar con Emilio Butragueño, que vino aquí a jugar a un Club pequeño, pero con mejor actitud, llegando a disputar una gran final, o con Michel, que si bien no lució tanto, años después volvió, ya en su calidad de entrenador. También Cristiano debe saber que su coterraneo Eusebio, todo un crack de la época, vino a jugar con el Monterrey. En cuanto a otras super estrellas que han tenido a bien venir a México están André Pierre Gignac, Hugo Sánchez, Iván Zamorano y los campeones del mundo Ronaldinho, Oscar Ruggieri, Claudio Borghi, Florian Thauvin, entre otros muchos. Un contrato en México por dos años lo mantendría en forma óptima con miras a jugar en tierras mexicanas el Mundial venidero en 2026 (donde es amado, más allá de por ser el astro que es, por el cariño y empatia que mostró en el marco del terremoto en CDMX en el 2017), dándole la oportunidad de así, Portugal jugar cómo una selección virtualmente local sin duda en dicha copa del mundo. Ojalá CR7 leyera estas humildes y sentidas líneas, que ya después habrá tiempo de ir también al futbol árabe, porque su disciplina y la tecnología aplicada actualmente al deporte, bien lo pueden hacer jugar en equipos de primera división hasta los 42 años, cómo hay cada vez más casos (el camerunes Roger Milla y el italiano G. Luiggi Buffon, por mencionar sólo a dos casos). México es tu casa, Cristiano, ojalá cuándo menos consideraras y meditaras con seriedad esa posibilidad.