EL FACTOR X

El duelo soñado en los playoffs de Major League Soccer se llevó a cabo el Jueves pasado en el Banc of California Stadium. El derby angelino enfrento a dos grandes figuras dentro y fuera de las canchas con Carlos Vela y su LAFC midiéndose a Javier Hernández del L.A. Galaxy.

El encuentro recibió una importante atención mediática por el tipo de rivalidad que se ha originado entre ambas escuadras, además de las cuantiosas sumas de dólares invertidas en figuras europeas como Gareth Bale, Giorgio Chiellini y Ricky Puig. Pero un duelo angelino no es duelo angelino sin la presencia de Hollywood en primera fila, destacando la presencia de reconocidos actores como Owen Wilson (“Wedding Crashers”), Colin Hanks (“The House Bunny”) y Emilio Rivera (“Mayans M.C.”), así como el ala cerrada Tyler Higbee de los L.A. Rams.

Galaxy puso más presión desde el principio destacando los conocidos movimientos del “Chicharito” siempre llegando a la espalda del defensa buscando abrir huecos para sus compañeros. Sin embargo, fue Vela quien se apuntó una excelsa asistencia para el francés Denis Bouanga, resultando en el primer tanto del partido. Hernández siguió insistiendo dentro del área con disparos y centros buscando vencer al arquero Maxime Crepeau; sin embargo, no pudo hacerse presente en ninguno de los dos tantos del cuadro visitante.

Después de un intenso partido con mucha labor de sacrificio y creación, Vela termino saliendo del encuentro sorpresivamente al minuto 77, pero aun así LAFC fue capaz de imponerse por tres goles a dos para conseguir su boleto a la final de la conferencia oeste. Cabe señalar que cada festejo de los goles locales fueron un evento sui generis, con los jugadores del Black and Gold acercándose a la esquina de las estrellas y abrazándose con sus aficionados en un mar de gente involucrada en una tremenda pachanga.

México ya se dio cuenta del poder de mercadotecnia que un equipo como LAFC puede traer a la CONCACAF, después de la expectativa que poco antes de la pandemia causo su visita a León para el duelo de ida en octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Incluso para ese encuentro, el actor y copropietario del equipo Will Ferrell se dio cita en el terreno de juego ante la sorpresa y emoción vivida por los aficionados de la fiera.

Cuando LAFC estaba preparado para llegar al Estadio Azteca y medirse al Cruz Azul, la pandemia interrumpió las actividades y poco después el torneo terminaría mudándose a Orlando, donde Vela y su equipo pudieron llegar a la gran final, quedando a solo minutos de sorprender al gran favorito Tigres. Para la edición 2023, el Black and Gold ya está entre los equipos clasificados, así que cabe una gran posibilidad que la afición mexicana tendrá la oportunidad no solo de apreciar de cerca el talento del ex delantero del Tricolor, si no que las llegadas de Bale y Chiellini también podrían causar un impacto en potenciales sedes como Monterrey, Guadalajara o Pachuca.

Twitter: @fx_rivera | Ig: @franciscoxrivera