Ante una eventual escalada de violencia en Oriente Medio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió ayer una serie de recomendaciones a la comunidad mexicana que se encuentra en esta región del mundo, al tiempo que desaconsejó viajar por ahora en visitas de turismo o placer. El conflicto entre Israel, Líbano e Irán eleva el nivel de riesgo con consecuencias difíciles de prever en materia de seguridad, lo que, a su vez, complicaría las acciones de asistencia y protección consular.

Para las personas mexicanas que se encuentran en este momento en esos países, se sugiere programar su salida a la brevedad. Existen rutas comerciales disponibles para salir de forma segura. Las opciones de salida podrían limitarse drásticamente sin previo aviso, por lo que no es posible garantizar que habrá condiciones para una evacuación segura y expedita de personas mexicanas en el futuro cercano, subrayó la SRE en un comunicado.

Las iniciativas diplomáticas se multiplicaron ayer ante el riesgo de una escalada que incendie Medio Oriente, en momentos en que Irán y sus aliados, principalmente en Líbano, preparan una respuesta a asesinatos de dirigentes islamistas atribuidos o reivindicados por Israel. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, Irán, que amenazó con responder tras el asesinato en Teherán del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, rechazó los llamados diplomáticos árabes a la moderación. Irán dijo a los diplomáticos árabes que no le importa si su respuesta desencadena una guerra, afirmaron fuentes enteradas de la situación al medio estadounidense.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró que el asesinato de Haniyeh no quedará sin respuesta. Israel no ha reivindicado la autoría de ese ataque. Esta arrogancia de los sionistas [israelíes] no quedará sin respuesta, sostuvo el presidente iraní en referencia al asesinato de Haniyeh el miércoles, en un ataque con un proyectil de corto alcance a su residencia en Teherán, donde se encontraba de visita oficial para asistir a la investidura de Pezeshkian. Sin embargo, dijo que su gobierno trabajará por la paz, la tranquilidad y la estabilidad en la región y el mundo.

El G7 expresó su gran preocupación por los recientes acontecimientos que amenazan con acarrear una regionalización de la crisis empezando por Líbano, indicó el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, tras una videoconferencia con sus pares del grupo de las principales potencias occidentales. El presidente francés, Emmanuel Macron, y el rey Abdalá II de Jordania subrayaron en una conversación telefónica la necesidad de evitar a toda costa una escalada militar regional y llamaron a todas las partes a abandonar la lógica de las represalias, indicó la Presidencia francesa en un comunicado. El canciller jordano, Ayman Safadi, mantuvo conversaciones en Irán, informaron los medios iraníes.

Después de Estados Unidos y Reino Unido, Francia pidió a sus ciudadanos salir lo antes posible de Líbano, confrontado a un contexto de seguridad muy volátil. Arabia Saudita, Italia, Suecia y Jordania tomaron disposiciones similares. Poco después, la embajada de Brasil en Beirut pedía también a los brasileños salir del país y desaconsejaba los viajes a la región.

En el aeropuerto de Beirut, se formaron largas colas de personas que decidieron partir tras esos llamamientos. Muchas familias con niños trataban de buscar un rincón para dormir, mientras vigilaban los anuncios de despegues, sobre todo hacia Estambul, El Cairo y Ammán. Yo estaba en Siria, pero la situación se volvió difícil. Mi vuelo previsto para mañana se canceló, entonces trato de partir hoy, explicó un pasajero, Monther Rayya.

Israel se prepara para un eventual conflicto en su frontera norte mientras prosigue su ofensiva en Gaza, donde bombardeó un complejo educativo que acogía a desplazados, matando a 33 personas, según Defensa Civil del territorio palestino. Por lo pronto, las autoridades israelíes no han hecho cambios en el nivel de alerta militar. Estamos trabajando para dar un aviso adecuado y prepararnos para cualquier amenaza. Pero mientras no digamos lo contrario, no hay cambios en las directrices del Comando del Frente Interior, indicó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, en una rueda de prensa. Por su parte, el primer ministro israelí, Beniamin Netanyahu, declaró durante una ceremonia que Irán intenta rodearnos con su yugo del terror, pero que el país está dispuesto a enfrentarse a la República Islámica en cualquier frente, lejos o cerca.

Una veintena de aerolíneas ha cancelado o por lo menos retrasado sus vuelos hacia y desde Israel en los últimos días por las tensiones en la región, lo que se traduce en una merma de unos 10 mil pasajeros diarios en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, explicó a EFE una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos. Cuando en la madrugada del lunes comenzaron a sonar sirenas de cohetes en la comunidad septentrional de Yiron, cerca de la frontera con Líbano, las sirenas se vieron precedidas minutos antes por supuestas alertas de infiltración de drones en varias zonas de la frontera norte, incluida Kiryat Shmona. Poco después, el ejército dijo que el incidente que había activado las alarmas había terminado, sin dar más detalles.

El riesgo de una escalada bélica en Oriente Medio es inminente, y la urgencia de abandonar la región no puede ser subestimada. La situación se está deteriorando rápidamente, y cualquier respuesta militar podría desencadenar un conflicto de mayores proporciones, con repercusiones globales. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos diplomáticos para evitar una catástrofe humanitaria y política en una región ya marcada por décadas de inestabilidad.