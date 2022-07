La insensibilidad es la peor pandemia de nuestros tiempos, y, desafortunadamente, ya afectó a los medios de comunicación y a los comunicadores de todo el mundo.

Basta ver o leer en cualquier noticiero, en cualquier lugar, y a cualquier hora, las notas amarillistas y amarillentas que aparecen todos los días, además de que imperan, son las que más tiempo y análisis reciben; resulta indignante que dediquen más del 80% del tiempo de un noticiero, descartando deportes y espectáculos, a informar únicamente catástrofes y calamidades.

Por suerte, al parecer, la moda de “ladies y lords” sobre videos de personas tomados generalmente en la vía pública al realizar acciones impropias, ha disminuido, ya que lo que predominaba era el morbo colectivo de los gustosos de dichas noticias.

Pero lo que sí es reprobable, totalmente, es la nota que dieron a conocer recientemente sobre un director de una escuela del Estado de Puebla que en determinado momento se encontraba en estado de ebriedad, exponiéndolo en un video que le tomaron en dicha escuela, yo vi tal video en un noticiero que prefiero no nombrar en el presente ensayo, ya que siempre en mis escritos me he caracterizado por nunca difamar ni desacreditar a nadie.

¿Qué?, ¿acaso no saben los reporteros, periodistas, informadores, comunicólogos y productores de noticieros, que una persona que toma alcohol así es muy probable que tenga un problema psicológico o psiquiátrico?, ¿que el alcoholismo es una enfermedad?, ¿y que lo único que lograron con el director de escuela en cuestión es hacerle daño, y más si se trata de un paciente?

Pero, al final de cuentas, lo importante al parecer es llenar los espacios noticiosos y aumentar la audiencia; por suerte, en su momento, al cantante José José si lo consideraron como un paciente que necesitó atención médica para manejar su alcoholismo, ya que así podemos seguir escuchando su inigualable voz hasta el día de hoy, interpretando clásicos de la música, incluyendo: “Insaciable amante”.

Nota agregada: Los grupos de “alcohólicos anónimos” de México han sido un aliado muy loable en la atención y mejoría de miles de pacientes con problemas asociados al alcohol, desde hace décadas.